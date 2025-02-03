UEFA kadro bildirimi 2025: UEFA isim listesi ne zaman verilecek, saat kaça kadar? Galatasaray, Fenerbahçe...
UEFA 2025 kadro bildirim süresi Şubat ayının başlarıyla birlikte Avrupa kulüpleri için büyük bir merak konusu haline geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Avrupa'nın devler liglerinde mücadele eden Türk kulüpleri UEFA'ya kadro listelerini iletmek için belirlenen süreye dikkat etmek zorunda. Peki, UEFA listesi ne zaman verilecek 2025? Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA kadro bildirim süresi ne zaman dolacak? İşte tüm bu soruların yanıtları.
Giriş Tarihi: 03.02.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:36