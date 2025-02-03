Kadraj Galeri Kadraj İkon UEFA kadro bildirimi 2025: UEFA isim listesi ne zaman verilecek, saat kaça kadar? Galatasaray, Fenerbahçe...

UEFA kadro bildirimi 2025: UEFA isim listesi ne zaman verilecek, saat kaça kadar? Galatasaray, Fenerbahçe...

UEFA 2025 kadro bildirim süresi Şubat ayının başlarıyla birlikte Avrupa kulüpleri için büyük bir merak konusu haline geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Avrupa'nın devler liglerinde mücadele eden Türk kulüpleri UEFA'ya kadro listelerini iletmek için belirlenen süreye dikkat etmek zorunda. Peki, UEFA listesi ne zaman verilecek 2025? Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA kadro bildirim süresi ne zaman dolacak? İşte tüm bu soruların yanıtları.

Giriş Tarihi: 03.02.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:36
UEFA kadro bildirimi 2025: UEFA isim listesi ne zaman verilecek, saat kaça kadar? Galatasaray, Fenerbahçe...

UEFA, 2025 sezonu için Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımların kadro bildirimlerini alıyor.

UEFA kadro bildirimi 2025: UEFA isim listesi ne zaman verilecek, saat kaça kadar? Galatasaray, Fenerbahçe...

UEFA Kadro Bildirim Tarihi 2025

Ekipler kadro listelerini 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya iletmek zorunda. Bu, kulüplerin şampiyonluk yolundaki en kritik adımlarından biri olup, kadroda yapılacak herhangi bir değişiklik, takımların performansını doğrudan etkileyebilir.

UEFA kadro bildirimi 2025: UEFA isim listesi ne zaman verilecek, saat kaça kadar? Galatasaray, Fenerbahçe...

UEFA Avrupa Ligi'nde Kura Çekimleri Gerçekleşti

Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar arasında yer alıyor ve rakipleri belli oldu.

UEFA kadro bildirimi 2025: UEFA isim listesi ne zaman verilecek, saat kaça kadar? Galatasaray, Fenerbahçe...

Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşirken, Galatasaray ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile mücadele edecek. Bu zorlu rakiplerle karşılaşacak olan her iki kulüp de, kadro güncellemelerini ve oyuncu tercihlerindeki stratejilerini bu tarihsel fırsatları göz önünde bulundurarak belirleyecek.

UEFA kadro bildirimi 2025: UEFA isim listesi ne zaman verilecek, saat kaça kadar? Galatasaray, Fenerbahçe...

Son 16 Turu İhtimalleri

Her iki Türk kulübü için de zorlu bir yol haritası bulunuyor. Eğer Galatasaray, play-off turunu geçerse, son 16 turunda Manchester United veya Tottenham ile karşılaşma şansı yakalayacak. Fenerbahçe'nin ise rakibini elemesi durumunda, Olympiakos ya da Rangers ile çarpışması bekleniyor.