UEFA kadro bildirimi 2025: UEFA isim listesi ne zaman verilecek, saat kaça kadar? Galatasaray, Fenerbahçe...

Son 16 Turu İhtimalleri

Her iki Türk kulübü için de zorlu bir yol haritası bulunuyor. Eğer Galatasaray, play-off turunu geçerse, son 16 turunda Manchester United veya Tottenham ile karşılaşma şansı yakalayacak. Fenerbahçe'nin ise rakibini elemesi durumunda, Olympiakos ya da Rangers ile çarpışması bekleniyor.