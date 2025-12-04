Kadraj Galeri Kadraj İkon Uçuş fobisini bitiren jöle hilesi! TikTok'ta viral oldu: Tek ihtiyacınız olan...

Milyonlarca insan için uçak yolculuğu, tatilin en keyifli anı değil tam aksine terleten ve panikleten bir kabusa dönüşebiliyor. Ancak bir seyahat uzmanının yıllardır mücadele ettiği uçuş korkusunu, yalnızca bir kavanoz jöle ile nasıl yendiğini açıklaması sosyal medyada büyük ses getirdi. Viral olan bu şaşırtıcı yöntem, türbülans anlarında bile binlerce yolcuya beklenmedik bir rahatlama sağlıyor. Peki herkesin konuştuğu 'jöle teorisi' nedir ve neden bu kadar etkili? İşte merak uyandıran detaylar...

Giriş Tarihi: 04.12.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:36
Uçak yolculuklarında türbülansla birlikte kalbi hızlanan, koltuğa yapışan ya da inişe kadar nefesini tutan milyonlarca kişi için şaşırtıcı bir yöntem gündemde.

Bir seyahat uzmanının yıllardır süren uçuş korkusunu yalnızca bir kavanoz jöle ile yendiğini açıklaması sosyal medyada adeta fırtına estirdi.

TikTok'ta viral olan bu basit benzetme, sarsıntılı uçuşlarda bile binlerce yolcunun sakin kalmasını sağlıyor. Peki "jöle teorisi" nasıl işliyor ve neden bu kadar etkili? İşte herkesin konuştuğu yeni rahatlama tekniği…

Uçak Korkusu Milyonları Etkiliyor

Uçağa binmek, İngiltere'de milyonlarca kişi için tatilin en stresli anı olmaya devam ediyor. Anxiety UK verilerine göre yaklaşık yedi milyon İngiliz uçuş fobisiyle mücadele ediyor. Bu yoğun korku; terleme, titreme, panik atak ve hatta tamamen seyahat etmekten vazgeçme gibi sonuçlara yol açabiliyor.

Seyahat Yazarı Bile Uçmaktan Korkuyordu

Seyahat gazetecisi Amy Jones da bu zorlayıcı korkuyu yıllarca yaşayan isimlerden biri. Her kalkışta koltuğuna yapıştığını, en ufak bir sarsıntıda kalbinin hızlandığını ve inişe kadar adeta nefesini tuttuğunu anlatıyor. Türbülans, onun için seyahati kabusa dönüştüren en büyük etken olmuş.