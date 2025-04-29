Uçtu mu çakıldı mı? 29 Nisan altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, ons, yarım altın son dakika

Altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını güncel olarak takip edenler, 29 Nisan 2025 itibarıyla Kapalıçarşı'daki anlık rakamları merak ediyor. Dalgalı bir seyir izleyen sarı metal, bugün gram fiyatı bazında 4 bin TL bandında işlem görüyor. İşte 29 Nisan güncel altın fiyatları...