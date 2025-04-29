Kadraj Galeri Kadraj İkon Uçtu mu çakıldı mı? 29 Nisan altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, ons, yarım altın son dakika

Uçtu mu çakıldı mı? 29 Nisan altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, ons, yarım altın son dakika

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın alıp satmak isteyenler anlık gram altın, çeyrek altın, tam altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Dalgalı bir seyir sürdüren sarı metal 29 Nisan itibarıyla gram altın cephesinde 4 bin TL bandında yer buluyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Altın alış satış farkı nedir? İşte piyasada Kapalıçarşı anlık altın fiyatları ve 29 Nisan 2025 canlı kur...

Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:05
Uçtu mu çakıldı mı? 29 Nisan altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, ons, yarım altın son dakika

Altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını güncel olarak takip edenler, 29 Nisan 2025 itibarıyla Kapalıçarşı'daki anlık rakamları merak ediyor. Dalgalı bir seyir izleyen sarı metal, bugün gram fiyatı bazında 4 bin TL bandında işlem görüyor. İşte 29 Nisan güncel altın fiyatları...

Uçtu mu çakıldı mı? 29 Nisan altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, ons, yarım altın son dakika

Gram Altın (TL/GR)
Alış: 4.097,46
Satış: 4.097,88

Uçtu mu çakıldı mı? 29 Nisan altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, ons, yarım altın son dakika

22 Ayar Bilezik
Alış: 3.760,93
Satış: 3.793,92

Uçtu mu çakıldı mı? 29 Nisan altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, ons, yarım altın son dakika

Altın (ONS)
Alış: 3.309,48
Satış: 3.309,87

Uçtu mu çakıldı mı? 29 Nisan altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, ons, yarım altın son dakika

Altın ($/kg)
Alış: 106.038,00
Satış: 106.051,00