Uçtu mu çakıldı mı? 29 Nisan altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, ons, yarım altın son dakika

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın alıp satmak isteyenler anlık gram altın, çeyrek altın, tam altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Dalgalı bir seyir sürdüren sarı metal 29 Nisan itibarıyla gram altın cephesinde 4 bin TL bandında yer buluyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Altın alış satış farkı nedir? İşte piyasada Kapalıçarşı anlık altın fiyatları ve 29 Nisan 2025 canlı kur...
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:05