Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 yılı için alınan ücretli öğretmenlik başvurularında artık sona gelindi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden alınan başvuruların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 15:15
Ücretli öğretmenlik İL İL başvuru sonuçları açıklandı mı? MEB ücretli öğretmenlik sonucu ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2025 yılı ücretli öğretmenlik başvuruları devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında adaylar başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda.

Başvurular Tamamlandı:Sıra Sonuçlarda

Ücretli öğretmenlik için adaylardan mezuniyet belgeleri ve gerekli evraklar talep edilmiş, sistem üzerinden yükleme işlemleri gerçekleştirilmişti. Başvuru sürecinin bitmesiyle birlikte şimdi en çok merak edilen konu, hangi adayların görevlendirmeye hak kazanacağı oldu.

MEB'in, başvuruları değerlendirirken öğretmen ihtiyacının yoğun olduğu bölgeleri, adayların tercihlerini ve mezuniyet bilgilerini dikkate alacağı biliniyor.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü sonuçların, Ağustos ayının son günleri ile Eylül ayının ilk haftası arasında ilan edilmesi bekleniyor.

Açıklamanın ardından adaylar, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.