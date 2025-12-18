Üç aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Müslümanlar için dini duyarlılığın ve ibadet bilincinin arttığı üç aylar; kişinin gündelik hayatını sorgulaması, kendini yenilemesi ve manevi olarak derinleşmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Bu özel zaman dilimi içerisinde Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi yer alıyor.