Kadraj Galeri Kadraj İkon Üç aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Üç aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan mübarek üç aylar bu yıl ikinci kez başlayacak. Hicri takvime göre 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, 21 Aralık Pazar günü yeniden girilecek. Üç ayların aynı miladi yıl içerisinde iki defa idrak edilmesi ise yaklaşık 32-33 yılda bir gerçekleşen nadir bir durum olarak dikkat çekiyor. Peki üç aylar orucu ne zaman başlıyor? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 18.12.2025 08:41
Üç aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Müslümanlar için dini duyarlılığın ve ibadet bilincinin arttığı üç aylar; kişinin gündelik hayatını sorgulaması, kendini yenilemesi ve manevi olarak derinleşmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Bu özel zaman dilimi içerisinde Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi yer alıyor.

Üç aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Regaip Kandili 25 Aralık'ta
Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" adresinde yer alan bilgilere göre, üç ayların başlangıcı recep ayıyla birlikte idrak edilecek. Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı yaşanacak.

Üç aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Miraç ve Berat Kandilleri Sonrasında Ramazan
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 15 Ocak'ta, "ramazanın müjdecisi" olarak anılan Berat Kandili ise 2 Şubat'ta idrak edilecek. Ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak nitelendirilen ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak.

Üç aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı Tarihleri
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek. Ramazan ayının tamamlanmasının ardından Müslümanlar, 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

Üç aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR?

Fikriyat'ta yer alan habere göre, üç aylar orucu gelenek haline gelmiş ibadetlerden biridir. İslam aleminde üç aylarda gerçekleştirilen nafile ibadetlerdendir.
Recep ve Şaban aylarının tamamı oruçlu geçirilip Ramazan ayında farz olan oruç ile birleştirilmesi üç aylar orucu olarak adlandırılır.