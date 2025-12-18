Üç aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre, recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan mübarek üç aylar bu yıl ikinci kez başlayacak. Hicri takvime göre 1 Ocak'ta başlayan üç aylara, 21 Aralık Pazar günü yeniden girilecek. Üç ayların aynı miladi yıl içerisinde iki defa idrak edilmesi ise yaklaşık 32-33 yılda bir gerçekleşen nadir bir durum olarak dikkat çekiyor. Peki üç aylar orucu ne zaman başlıyor? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 18.12.2025 08:41