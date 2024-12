Ayın 13, 14 ve 15. Günleri Oruçları (Eyyam-ı Biyd)

Ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmak da Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) sünnetlerindendir. Ebû Zer'in (r.a.) rivayet ettiği hadiste şöyle buyrulmuştur:

"Ayda üç gün oruç tutacaksanız, ayın on üçü, on dördü ve on beşinde tutun."

Bu günlerde oruç tutmak, manevi huzuru artırır ve sevap hanesine önemli katkılar sağlar.