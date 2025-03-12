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Tüylü dostlarımız ruh sağlığımızı nasıl etkileyebilir? Evcil hayvan ve insan bağı arasındaki gizli rolü

Evcil hayvan sahipleri, tüylü dostlarının yaşamlarına önemli ruhsal katkılar sunduğunu düşünüyor. New York Post'un haberinde Amerikan Psikiyatri Birliği'nin 2023 raporuna göre, evcil hayvanların %69'u stres ve kaygıları azalttığını, %66'sı ise sakinleştirici bir etkiye sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca, %69'u evcil hayvanlarının koşulsuz sevgi sunduğunu düşünüyor. Bu veriler, evcil hayvanların insanlar üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyuyor. Peki evcil hayvanların insan psikolojisine etkileri nelerdir? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 10:29
Tüylü dostlarımız ruh sağlığımızı nasıl etkileyebilir? Evcil hayvan ve insan bağı arasındaki gizli rolü

Yapılan bir çalışma, evcil hayvan sahiplerinin bakım, sağlık ve güvenlik endişelerinin ruh sağlıklarını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Evcil hayvanlar, her ne kadar rahatlatıcı bir varlık olsa da yanlış bağlanma şekilleri zihinsel sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir.

Tüylü dostlarımız ruh sağlığımızı nasıl etkileyebilir? Evcil hayvan ve insan bağı arasındaki gizli rolü

Evcil hayvan bağınız depresyonla nasil ilişkili?

↪ Evcil hayvan sahibi olmak, bazen stresli bir deneyim olabilir, özellikle de evcil hayvanınızın sağlığı hakkında endişeleniyorsanız ya da bakımını düzenlemeniz gerekiyorsa. Ancak, yapılan yeni bir araştırma, evcil hayvanların ruh sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek başka bir şekilde de etkileyebileceğini öne sürüyor. Araştırmalar, evcil hayvanla kurduğunuz bağın, ruh halinizle ilişkili olabileceğini gösteriyor.

Tüylü dostlarımız ruh sağlığımızı nasıl etkileyebilir? Evcil hayvan ve insan bağı arasındaki gizli rolü

↪ Yeni bir araştırma, evcil hayvanlarla olan bağlanma tarzınızın ve kurduğunuz ilişkinin, depresyon seviyenizle bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmalar, nasıl bir bağ kurduğunuzun, duygusal sağlığınız üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini öne sürüyor.

Tüylü dostlarımız ruh sağlığımızı nasıl etkileyebilir? Evcil hayvan ve insan bağı arasındaki gizli rolü

Evcil hayvan sahipliğinde kaygının depresyonla bağlantısı keşfedildi

Trinity College'da psikoloji doçenti Brian N. Chin ve ekibi, 1.000'den fazla evcil hayvan sahibi üzerinde yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaştı. Araştırma, evcil hayvanlarıyla bağ kurarken güvensiz veya kaygılı hisseden kişilerin, depresyon yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Tüylü dostlarımız ruh sağlığımızı nasıl etkileyebilir? Evcil hayvan ve insan bağı arasındaki gizli rolü

↪ Brian N. Chin, yapılan araştırmanın sonuçlarını Conversation'da şu şekilde ifade etti: "Sonuçlarımız, evcil hayvana bağlanma kaygısının yüksek olmasının, depresyon semptomlarını tetikleyen en güçlü faktör olduğunu açıkça gösterdi."