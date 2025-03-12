Tüylü dostlarımız ruh sağlığımızı nasıl etkileyebilir? Evcil hayvan ve insan bağı arasındaki gizli rolü

Evcil hayvan bağınız depresyonla nasil ilişkili?

↪ Evcil hayvan sahibi olmak, bazen stresli bir deneyim olabilir, özellikle de evcil hayvanınızın sağlığı hakkında endişeleniyorsanız ya da bakımını düzenlemeniz gerekiyorsa. Ancak, yapılan yeni bir araştırma, evcil hayvanların ruh sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek başka bir şekilde de etkileyebileceğini öne sürüyor. Araştırmalar, evcil hayvanla kurduğunuz bağın, ruh halinizle ilişkili olabileceğini gösteriyor.