Tüylü dostlarımız ruh sağlığımızı nasıl etkileyebilir? Evcil hayvan ve insan bağı arasındaki gizli rolü

Evcil hayvan sahipleri, tüylü dostlarının yaşamlarına önemli ruhsal katkılar sunduğunu düşünüyor. New York Post'un haberinde Amerikan Psikiyatri Birliği'nin 2023 raporuna göre, evcil hayvanların %69'u stres ve kaygıları azalttığını, %66'sı ise sakinleştirici bir etkiye sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca, %69'u evcil hayvanlarının koşulsuz sevgi sunduğunu düşünüyor. Bu veriler, evcil hayvanların insanlar üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyuyor. Peki evcil hayvanların insan psikolojisine etkileri nelerdir? İşte merak edilenler…