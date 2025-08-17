TUS/2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS/2 sınavı puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Değerlendirme Nasıl Yapılacak?

TUS'ta, adayların iki ayrı testteki doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı hesaplanıyor. Doğru cevap sayısından, yanlış cevapların dörtte biri çıkarılarak ham puan elde ediliyor. Daha sonra bu puanlar, her test için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor.

Sınav sonrası iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılırken, cevap anahtarında yapılan değişiklikler de sonuçlara yansıtılıyor.