Kadraj Galeri Kadraj İkon TUS/2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS/2 sınavı puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

TUS/2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS/2 sınavı puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), her yıl binlerce hekim ve sağlık bilimleri mezununun geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. ÖSYM, 2025 sınav dönemine ilişkin detayları paylaştı. Peki TUS/2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS/2 sınavı puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 08:51
TUS/2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS/2 sınavı puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) ikinci dönem sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Adayların heyecanla beklediği sonuçlar, 12 Eylül 2025 Cuma günü erişime açılacak.

TUS/2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS/2 sınavı puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Sonuçlar ÖSYM'nin Resmi Sisteminde

Sınava giren adaylar, sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM tarafından verilen aday şifresi yeterli olacak.

TUS/2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS/2 sınavı puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Değerlendirme Nasıl Yapılacak?

TUS'ta, adayların iki ayrı testteki doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı hesaplanıyor. Doğru cevap sayısından, yanlış cevapların dörtte biri çıkarılarak ham puan elde ediliyor. Daha sonra bu puanlar, her test için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor.

Sınav sonrası iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılırken, cevap anahtarında yapılan değişiklikler de sonuçlara yansıtılıyor.

TUS/2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS/2 sınavı puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Sonuçların Geçerlilik Süresi

ÖSYM, açıklanacak puanların yalnızca ilgili dönem için geçerli olduğunu vurguluyor. Adayların hak kaybı yaşamaması için, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra atamaların kısa sürede yapılması gerekiyor. Ancak 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 5. maddesi kapsamına giren adayların hakları saklı tutuluyor.

TUS/2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS/2 sınavı puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Sonuçlardan Sonraki Süreç

Sonuçların duyurulmasının ardından ÖSYM, tercih kılavuzunu yayımlayacak ve kontenjanları ilan edecek. Tercih süreci genellikle kısa bir süre içinde başlıyor. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, şartları taşımaları halinde uzmanlık öğrencisi kadrolarına atanarak eğitimlerine başlayacak.