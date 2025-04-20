TUS KONTENJANLARI 2025: TUS/1 tercihleri ne zaman yapılacak?
ÖSYM tarafından uygulanan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler TUS kontenjanları ve tercih sürecine çevrildi. TUS adayları sonuçlarını öğrenip başarılarını değerlendirdikten sonra uzmanlık alanlarına yerleşebilmek için tercihlerini yapacak. Ancak tercihlerin yapılabilmesi için önce kontenjanların açıklanması gerekiyor. Peki 2025 TUS kontenjanları ne zaman duyurulacak? Tercih süreci nasıl işleyecek?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 13:55