TUS KONTENJANLARI 2025: TUS/1 tercihleri ne zaman yapılacak?

TUS Kontenjanları: Hangi Alanlarda Ne Kadar Kadro Olacak?

TUS kontenjanları da henüz açıklanmadı. Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de, uzmanlık eğitimi almak istedikleri alanlardaki kontenjanların ne kadar olacağı. ÖSYM, her yıl olduğu gibi, kontenjanları tercih kılavuzu ile duyuracak. Bu kılavuzda, tıp fakültelerinin ve hastanelerin hangi bölümlere ne kadar kadro açacağına dair bilgiler yer alacak.