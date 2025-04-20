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TUS KONTENJANLARI 2025: TUS/1 tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından uygulanan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler TUS kontenjanları ve tercih sürecine çevrildi. TUS adayları sonuçlarını öğrenip başarılarını değerlendirdikten sonra uzmanlık alanlarına yerleşebilmek için tercihlerini yapacak. Ancak tercihlerin yapılabilmesi için önce kontenjanların açıklanması gerekiyor. Peki 2025 TUS kontenjanları ne zaman duyurulacak? Tercih süreci nasıl işleyecek?

Giriş Tarihi: 20.04.2025 13:55 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 13:55
TUS KONTENJANLARI 2025: TUS/1 tercihleri ne zaman yapılacak?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından, doktorlar uzmanlaşmak istedikleri alanlarda tercihlerini yapabilmek için büyük bir heyecanla ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları bekliyor. Kontenjanların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar kendileri için en uygun alanlarda uzmanlık eğitimi alabilmek için tercihlerde bulunacak.

TUS KONTENJANLARI 2025: TUS/1 tercihleri ne zaman yapılacak?

TUS Tercih Takvimi

2025 TUS 1. Dönem tercihleri için henüz kesin bir tarih verilmedi. ÖSYM tarafından açıklanacak olan tercih kılavuzunun ardından, doktorlar tercihlerini yapabilecek.

TUS KONTENJANLARI 2025: TUS/1 tercihleri ne zaman yapılacak?

Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte adayların hangi bölümlere yerleşebileceği ve başvuru süreçlerine dair bilgiler netleşecek. Ancak şu an için kontenjanlar ve tercih süreciyle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

TUS KONTENJANLARI 2025: TUS/1 tercihleri ne zaman yapılacak?

TUS Kontenjanları: Hangi Alanlarda Ne Kadar Kadro Olacak?
TUS kontenjanları da henüz açıklanmadı. Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de, uzmanlık eğitimi almak istedikleri alanlardaki kontenjanların ne kadar olacağı. ÖSYM, her yıl olduğu gibi, kontenjanları tercih kılavuzu ile duyuracak. Bu kılavuzda, tıp fakültelerinin ve hastanelerin hangi bölümlere ne kadar kadro açacağına dair bilgiler yer alacak.

TUS KONTENJANLARI 2025: TUS/1 tercihleri ne zaman yapılacak?

Kontenjanların açıklanmasının ardından doktorlar tercihlerini yaparken istedikleri uzmanlık alanlarında eğitim almak için uygun kontenjanları değerlendirecekler. Ancak şu an için net bir açıklama yapılmadı. Bu süreçte, ÖSYM'den gelecek resmi duyurular büyük bir merakla bekleniyor.