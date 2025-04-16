Kadraj Galeri Kadraj İkon Türkşeker 1685 işçi alımı kura çekimi zaman? İŞKUR Türkşeker işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkşeker 1685 işçi alımı kura çekimi zaman? İŞKUR Türkşeker işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'nin stratejik kamu kuruluşlarından biri olan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) 1685 daimi işçi alımı için düğmeye bastı. Çeşitli şehirlerde görev yapmak üzere alınacak personel için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılmaya devam ediyor. İşçi adaylarının gözü ise şimdi kura çekimi tarihine çevrilmiş durumda.

Giriş Tarihi: 16.04.2025 06:12 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 06:12
Türkşeker 1685 işçi alımı kura çekimi zaman? İŞKUR Türkşeker işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), Cumhuriyet'in 100. yılına özel istihdam hamlesiyle dikkat çekti. Ülke genelinde toplam 1685 daimi işçinin istihdam edileceğini duyuran kurum Ankara'dan Ağrı'ya, Elazığ'dan Yozgat'a kadar birçok ilde kadro açarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkşeker 1685 işçi alımı kura çekimi zaman? İŞKUR Türkşeker işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR Üzerinden Yapılan Başvurular 18 Nisan'da Tamamlanacak

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) tarafından duyurulan işçi alımı için başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Türkiye genelinde birçok vatandaşın heyecanla takip ettiği süreç 14 Nisan Pazar günü başlamıştı.

Türkşeker 1685 işçi alımı kura çekimi zaman? İŞKUR Türkşeker işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvurular 18 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden kabul edilecek.

Türkşeker 1685 işçi alımı kura çekimi zaman? İŞKUR Türkşeker işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜRKŞEKER'in istihdam edeceği işçi sayısı ve illere göre dağılımı ilanlarla kamuoyuna duyurulmuş, farklı kadrolarda görev almak isteyen adaylar başvurularını e-Devlet şifreleriyle online ortamdan tamamlamaya başlamıştı.

Türkşeker 1685 işçi alımı kura çekimi zaman? İŞKUR Türkşeker işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KURA TARİHİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜRKŞEKER tarafından yapılacak işçi alımında en çok merak edilen konuların başında kura çekimi geliyor. Şu ana kadar kurumdan kura tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.