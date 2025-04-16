Türkşeker 1685 işçi alımı kura çekimi zaman? İŞKUR Türkşeker işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye'nin stratejik kamu kuruluşlarından biri olan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) 1685 daimi işçi alımı için düğmeye bastı. Çeşitli şehirlerde görev yapmak üzere alınacak personel için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılmaya devam ediyor. İşçi adaylarının gözü ise şimdi kura çekimi tarihine çevrilmiş durumda.
Giriş Tarihi: 16.04.2025 06:12
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 06:12