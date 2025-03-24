Kadraj Galeri Kadraj İkon Türkiye'ye Mali'den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu

Türkiye'ye Mali'den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde yeni haftada etkili olacak hava olaylarına ilişkin kritik bir uyarıda bulundu. Afrika üzerinden gelen yoğun çöl tozu taşınımının Pazartesi itibarıyla ülkemizi etkisi altına alması beklenirken yağış alan bölgelerde çamur yağışı görülebileceği bildirildi. Hafta başı yayınlanan hava durumu tahminine göre ülkemizin batı kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olurken iç ve doğu bölgelerde don, buzlanma ve çığ tehlikesi devam edecek. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 24.03.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 07:03
Türkiye’ye Mali’den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu

Yeni haftaya ülke genelinde etkisini gösterecek çöl tozu ile başlayacağız. Çöl tozunun özellikle yağış alan bölgelerde havayı kirletmesi ve görüş mesafesini azaltması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den bölgelere göre hava durumu tahminleri.

Türkiye’ye Mali’den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu

Yeni Hafta Başlarken Çöl Tozu ve Sıcaklık Artışı Bekleniyor

Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle hafta ortasında İstanbul'da sıcaklıkların 25 dereceyi geçmesi bekleniyor.

Türkiye’ye Mali’den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu

Mali'den ülkemize yoğun bir çöl tozu gelmesi bekleniyor. Yağış alan yerlerde çamur yağacak ve hava kalitemiz düşecek.

Türkiye’ye Mali’den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu

Lodosla birlikte yoğun çöl tozu gelirken hava sıcaklığı da artacak.

Türkiye’ye Mali’den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu

24 Mart Hava Durumu Raporu: Batı Kesimler Sağanak Yağışlı Diğer Bölgelerde Açık Hava
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçerken Marmara'nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.