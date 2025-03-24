Türkiye’ye Mali’den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu

24 Mart Hava Durumu Raporu: Batı Kesimler Sağanak Yağışlı Diğer Bölgelerde Açık Hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçerken Marmara'nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.