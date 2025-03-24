Türkiye'ye Mali'den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde yeni haftada etkili olacak hava olaylarına ilişkin kritik bir uyarıda bulundu. Afrika üzerinden gelen yoğun çöl tozu taşınımının Pazartesi itibarıyla ülkemizi etkisi altına alması beklenirken yağış alan bölgelerde çamur yağışı görülebileceği bildirildi. Hafta başı yayınlanan hava durumu tahminine göre ülkemizin batı kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olurken iç ve doğu bölgelerde don, buzlanma ve çığ tehlikesi devam edecek. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 24.03.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 07:03