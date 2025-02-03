Türkiye’ye gece 00.00 uyarısı; Rusya üzerinden geliyor! Dolaplardan çıkarın

Meteorolojik veriler, Türkiye'yi etkisi altına alacak yeni bir hava değişikliğine dikkat çekiyor. Hava Forum, Salı gecesinden itibaren Rusya'dan gelen soğuk havanın, rüzgarla birlikte Türkiye genelinde hissedileceğini duyurdu. Uzmanlar, bu soğuk havanın özellikle içlik, mont gibi kalın giysilerin yeniden kullanılmasını gerektireceğini belirtiyor. Soğuk Hava Dalgası MGM'nin haftalık tahmin raporuna göre, Sibirya yüksek basıncından gelen soğuk hava kütlesi, Rusya üzerinden Türkiye'ye ulaşacak. Sistemin etkisiyle: Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Marmara ve Ege'de rüzgâr hızı 50-70 km/saate ulaşacak. Gece sıcaklıkları Doğu Anadolu'da -15°C'yi, İç Anadolu'da -7°C'yi görebilecek. Rusya Soğuğu ve Rüzgarın Etkisi Rusya'dan gelen soğuk havanın, yüksek basınçla birleşerek Türkiye'nin pek çok bölgesine ulaşması bekleniyor. Bu durumun, rüzgarla birleşmesiyle birlikte soğuk hava dalgası, özellikle kıyı bölgelerinde şiddetini artıracak. Meteorolojik uzmanlar, bu soğuk dalganın gece saatlerinden itibaren daha belirgin hale geleceğini ifade ediyor. NOT: Hava Forum gibi bağımsız kaynakların tahminleri, resmi kurum verileriyle karşılaştırılarak değerlendirilmeli. MGM'nin www.mgm.gov.tr adresinden anlık güncellemeler takip edilebilir. Not: Fotoğraflar takvim.com.tr foto arşivinden alınmıştır Kaynak: takvim.com.tr