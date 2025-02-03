Kadraj Galeri Kadraj İkon Türkiye'ye gece 00.00 uyarısı; Rusya üzerinden geliyor! Dolaplardan çıkarın

Türkiye'ye gece 00.00 uyarısı; Rusya üzerinden geliyor! Dolaplardan çıkarın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve meteoroloji platformları, Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen Rusya kaynaklı soğuk hava dalgası için uyarı yayımladı.

Giriş Tarihi: 03.02.2025 12:43 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:43
Türkiye’ye gece 00.00 uyarısı; Rusya üzerinden geliyor! Dolaplardan çıkarın

Meteorolojik veriler, Türkiye'yi etkisi altına alacak yeni bir hava değişikliğine dikkat çekiyor. Hava Forum, Salı gecesinden itibaren Rusya'dan gelen soğuk havanın, rüzgarla birlikte Türkiye genelinde hissedileceğini duyurdu.

Türkiye’ye gece 00.00 uyarısı; Rusya üzerinden geliyor! Dolaplardan çıkarın

Uzmanlar, bu soğuk havanın özellikle içlik, mont gibi kalın giysilerin yeniden kullanılmasını gerektireceğini belirtiyor.

Türkiye’ye gece 00.00 uyarısı; Rusya üzerinden geliyor! Dolaplardan çıkarın

Soğuk Hava Dalgası

MGM'nin haftalık tahmin raporuna göre, Sibirya yüksek basıncından gelen soğuk hava kütlesi, Rusya üzerinden Türkiye'ye ulaşacak.

Türkiye’ye gece 00.00 uyarısı; Rusya üzerinden geliyor! Dolaplardan çıkarın

Sistemin etkisiyle:

Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor.

Türkiye’ye gece 00.00 uyarısı; Rusya üzerinden geliyor! Dolaplardan çıkarın

Marmara ve Ege'de rüzgâr hızı 50-70 km/saate ulaşacak.