Türkiye’nin en zengin ili ve ilçesi bakın neresi! TÜİK yeni haritayı paylaştı: Hangi şehir zirvede? 26 milyondan fazla...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı "Sosyoekonomik Seviye 2023" bülteni ülkedeki hane halklarının gelir ve yaşam standartlarına ilişkin dikkat çekici veriler ortaya koydu. Çalışma hane halklarının yalnızca ekonomik durumlarını değil, aynı zamanda sosyal statülerini de dikkate alarak hazırlandı. Bültende idari kayıtlar üzerinden 26 milyondan fazla hanenin sosyoekonomik seviye skorları hesaplandı. Peki Türkiye'nin en zengin ili ve ilçesi neresi? İşte istatistiklerle ortaya çıkan veriler.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 11:11
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez yayımladığı "Sosyoekonomik Seviye 2023" bülteniyle hane halklarının gelir ve yaşam koşullarına ilişkin kapsamlı verileri kamuoyuyla paylaştı.

Hanelerin Yalnızca Yüzde 1,1'i Zirvede

Araştırmaya göre, Türkiye'deki hanelerin yalnızca yüzde 1,1'i en üst (A+) seviyede bulunuyor.

Bunun yanı sıra, yüzde 11'i üst (A), yüzde 16,4'ü üst altı, yüzde 19,7'si üst orta, yüzde 16,5'i alt orta, yüzde 18,6'sı alt ve yüzde 16,7'si en alt seviyede yer aldı.

İstanbul ve Ankara Öne Çıktı

İller bazında dağılımda İstanbul ve Ankara dikkat çekti.

Ankara'da hanelerin yüzde 2,5'i en üst seviyede, yüzde 16,5'i üst, yüzde 20'si üst altı kategorisinde bulunuyor.

İstanbul'da ise hanelerin yüzde 2,4'ü en üst, yüzde 16,4'ü üst, yüzde 19'u üst altı seviyesinde yer alıyor.