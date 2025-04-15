Türkiye’nin en zeki şehirleri listelendi! İlk ve son sıraya inanamayacaksınız

🧬 ZEKAYI SADECE GENETİK BELİRLEMİYOR

Bilimsel çalışmalar, zeka seviyesini belirleyen unsurlar arasında genetik özelliklerin yanı sıra çevresel etkenler eğitime erişim düzeyi ve beslenme gibi faktörlerin de önemli rol oynadığını gösteriyor. Bu bağlamda şehirler arası farkların, sadece kalıtsal nedenlerle değil, aynı zamanda sosyoekonomik yapı ve eğitim altyapısıyla da ilişkili olabileceği düşünülüyor.