Türkiye’nin en zeki şehirleri listelendi! İlk ve son sıraya inanamayacaksınız

Zeka testleri üzerine uzmanlaşan ve Türkiye'de en çok kullanılan internet platformlarından biri geçtiğimiz yıl yayımladığı "2024 Türkiye Zeka Haritası Raporu" ile dikkat çekmişti. 1 milyonu aşkın katılımcının verilerine dayanan çalışma, şehir bazlı ortalama IQ seviyelerini ortaya koydu. İşte Türkiye'nin en zeki illeri...
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ SIRALAMASI
|Sıra
|Şehir
|IQ Seviyesi
|1
|Eskişehir
|105.20
|2
|Ankara
|104.91
|3
|İzmir
|104.51
|4
|Muğla
|104.45
|5
|Kocaeli
|104.35
|6
|Balıkesir
|104.17
|7
|İstanbul
|104.04
|8
|Çanakkale
|103.95
|9
|Bursa
|103.84
|10
|Kırklareli
|103.65