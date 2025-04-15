Kadraj Galeri Kadraj İkon Türkiye’nin en zeki şehirleri listelendi! İlk ve son sıraya inanamayacaksınız

Türkiye’nin en zeki şehirleri listelendi! İlk ve son sıraya inanamayacaksınız

Zeka testleri üzerine uzmanlaşan ve Türkiye'de en çok kullanılan internet platformlarından biri geçtiğimiz yıl yayımladığı "2024 Türkiye Zeka Haritası Raporu" ile dikkat çekmişti. 1 milyonu aşkın katılımcının verilerine dayanan çalışma, şehir bazlı ortalama IQ seviyelerini ortaya koydu. İşte Türkiye'nin en zeki illeri...

Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:24 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 16:28
Türkiye’nin en zeki şehirleri listelendi! İlk ve son sıraya inanamayacaksınız

Türkiye'nin en çok kullanılan zeka testi platformu tarafından 2024 yılında yayımlanan ve 1 milyonu aşkın katılımcının verilerine dayanan zeka haritası raporunu sizler için yeniden derledik.

Türkiye’nin en zeki şehirleri listelendi! İlk ve son sıraya inanamayacaksınız

🧬 ZEKAYI SADECE GENETİK BELİRLEMİYOR

Bilimsel çalışmalar, zeka seviyesini belirleyen unsurlar arasında genetik özelliklerin yanı sıra çevresel etkenler eğitime erişim düzeyi ve beslenme gibi faktörlerin de önemli rol oynadığını gösteriyor. Bu bağlamda şehirler arası farkların, sadece kalıtsal nedenlerle değil, aynı zamanda sosyoekonomik yapı ve eğitim altyapısıyla da ilişkili olabileceği düşünülüyor.

Türkiye’nin en zeki şehirleri listelendi! İlk ve son sıraya inanamayacaksınız

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ SIRALAMASI

Sıra Şehir IQ Seviyesi
1 Eskişehir 105.20
2 Ankara 104.91
3 İzmir 104.51
4 Muğla 104.45
5 Kocaeli 104.35
6 Balıkesir 104.17
7 İstanbul 104.04
8 Çanakkale 103.95
9 Bursa 103.84
10 Kırklareli 103.65

Türkiye’nin en zeki şehirleri listelendi! İlk ve son sıraya inanamayacaksınız
11 Trabzon 103.37
12 Antalya 103.29
13 Tekirdağ 102.82
14 Zonguldak 102.68
15 Yalova 102.58
16 Karaman 102.52
17 Uşak 102.37
18 Konya 102.36
19 Rize 102.32
20 Denizli 102.14

Türkiye’nin en zeki şehirleri listelendi! İlk ve son sıraya inanamayacaksınız
21 Bartın 102.13
22 Sakarya 101.78
23 Kırşehir 101.74
24 Kütahya 101.65
25 Kayseri 101.42
26 Edirne 101.28
27 Tunceli 101.17
28 Bolu 100.99
29 Çorum 100.95
30 Samsun 100.87
31 Karabük 100.85
32 Mersin 100.71
33 Giresun 100.56
34 Kırıkkale 100.46
35 Osmaniye 100.39