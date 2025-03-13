Türkiye genelinde 81 İlde 18.252 personel alımı: İlkokul, ortaokul ve lise mezunları başvurabilir!

📢 TÜRKİYE GENELİNDE 81 İLDE 18.252 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK! 🏗️👷‍♂️

📢 İŞKUR, iş arayanlara müjdeyi verdi! Türkiye'nin dört bir yanındaki özel sektör firmalarına 18.252 beden işçisi alımı yapılacak. İlkokul, ortaokul ve lise mezunlarının başvurabileceği bu ilanlar, KPSS şartı olmadan değerlendirilecek. Farklı meslek grupları için de açık pozisyonlar bulunuyor. Başvurular nasıl yapılacak, şartlar neler? İşte detaylar! 👇

🏗️ Hangi Pozisyonlara Alım Yapılacak?

📌 Beden İşçisi (Genel): 18.252 kişi

📌 Temizlik Görevlisi

📌 Büro Personeli

📌 Güvenlik Görevlisi

📌 Bekçi

📌 Hastane Personeli

📌 Depo Görevlisi

📌 Şoför ve Lojistik Elemanı

📌 Müşteri Temsilcisi

💼 İŞKUR'da yer alan ilanlar her gün güncellenmekte olup, her meslek dalına özel şartlar değişkenlik gösterebilir. Başvuracak adayların öncelikle ilgili ilan detaylarını dikkatle incelemesi gerekiyor.