Kadraj Galeri Kadraj İkon Türkiye genelinde 81 İlde 18.252 personel alımı: İlkokul, ortaokul ve lise mezunları başvurabilir!

Türkiye genelinde 81 İlde 18.252 personel alımı: İlkokul, ortaokul ve lise mezunları başvurabilir!

İŞKUR, iş arayanlar için önemli bir fırsat sundu! Türkiye genelinde 81 ilde toplamda 18.252 beden işçisi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 13.03.2025 17:43 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 17:43
Türkiye genelinde 81 İlde 18.252 personel alımı: İlkokul, ortaokul ve lise mezunları başvurabilir!

İŞKUR, iş arayanlara müjdeyi verdi! Türkiye'nin dört bir yanındaki özel sektör firmalarına 18.252 beden işçisi alımı yapılacak. İlkokul, ortaokul ve lise mezunlarının başvurabileceği bu ilanlar, KPSS şartı olmadan değerlendirilecek.

Türkiye genelinde 81 İlde 18.252 personel alımı: İlkokul, ortaokul ve lise mezunları başvurabilir!

📢 TÜRKİYE GENELİNDE 81 İLDE 18.252 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK! 🏗️👷‍♂️

📢 İŞKUR, iş arayanlara müjdeyi verdi! Türkiye'nin dört bir yanındaki özel sektör firmalarına 18.252 beden işçisi alımı yapılacak. İlkokul, ortaokul ve lise mezunlarının başvurabileceği bu ilanlar, KPSS şartı olmadan değerlendirilecek. Farklı meslek grupları için de açık pozisyonlar bulunuyor. Başvurular nasıl yapılacak, şartlar neler? İşte detaylar! 👇

🏗️ Hangi Pozisyonlara Alım Yapılacak?

📌 Beden İşçisi (Genel): 18.252 kişi
📌 Temizlik Görevlisi
📌 Büro Personeli
📌 Güvenlik Görevlisi
📌 Bekçi
📌 Hastane Personeli
📌 Depo Görevlisi
📌 Şoför ve Lojistik Elemanı
📌 Müşteri Temsilcisi

💼 İŞKUR'da yer alan ilanlar her gün güncellenmekte olup, her meslek dalına özel şartlar değişkenlik gösterebilir. Başvuracak adayların öncelikle ilgili ilan detaylarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

Türkiye genelinde 81 İlde 18.252 personel alımı: İlkokul, ortaokul ve lise mezunları başvurabilir!

📝 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az ilkokul mezunu olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması
Vardiyalı ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek
Bazı ilanlar için deneyim şartı aranabilir (Detaylar ilan içerisinde belirtilmektedir)

📌 Alımların büyük bölümü özel sektör firmaları tarafından gerçekleştirildiği için KPSS şartı aranmamaktadır. Ancak işverenin belirlediği özel şartlar ilan detaylarında yer almaktadır.

Türkiye genelinde 81 İlde 18.252 personel alımı: İlkokul, ortaokul ve lise mezunları başvurabilir!

🔎 BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

🖥️ İŞKUR'a Üyelik:
Öncelikle İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yaparak bir üyelik oluşturmanız gerekmektedir. Eğer halihazırda bir üyeliğiniz varsa, giriş yaparak ilanları inceleyebilirsiniz.

🔍 İlanları Filtreleyin:
İŞKUR üzerinden mesleğe ve bulunduğunuz ile göre filtreleme yaparak aradığınız ilanları kolayca bulabilirsiniz.

📄 Online Başvuru Yapın:
Size uygun olan ilanı bulduktan sonra online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca başvurularınızı İŞKUR il müdürlüklerinden ya da hizmet noktalarından da gerçekleştirebilirsiniz.

📌 Dikkat! Başvurular belirli kontenjanlarla sınırlıdır. Uygun ilanları kaçırmamak için İŞKUR'un resmi web sitesini düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

Türkiye genelinde 81 İlde 18.252 personel alımı: İlkokul, ortaokul ve lise mezunları başvurabilir!

🏢 HANGİ ŞEHİRLERDE ALIM YAPILACAK?

📍 İstanbul
📍 Ankara
📍 İzmir
📍 Bursa
📍 Antalya
📍 Adana
📍 Konya
📍 Gaziantep
📍 Diyarbakır
📍 Trabzon
📍 Erzurum
📍 Kayseri
📍 Ve 81 ilin tamamı!

🔗 Her şehirde farklı sayıda alım yapılacağı için, detaylı ilanları İŞKUR üzerinden kontrol edebilirsiniz!