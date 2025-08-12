TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İL İL 2025: Türkiye’de fay hattı nerede var, hangi bölgeler riskli?
Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle yüksek deprem riski taşıyan bir ülke olarak dikkat çekiyor. Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar, yaşanabilecek olası afetlere karşı bilinçlenmek için deprem tehlike haritasını ve fay hatlarını yakından incelemeye başladı. AFAD ve MTA'nın güncel verilerine göre, il il deprem riski taşıyan bölgeler belirlenirken, özellikle fay hatlarının geçtiği alanlar öncelikli olarak risk altında bulunuyor. Peki Türkiye'de fay hattı hangi illerden geçiyor? İşte riskli bölgeler…
Giriş Tarihi: 12.08.2025 10:39