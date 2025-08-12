TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İL İL 2025: Türkiye’de fay hattı nerede var, hangi bölgeler riskli?

2025 TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI

Türkiye'de üç ana fay hattı bulunuyor: Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fayları. Deprem risk haritasında kırmızı ile işaretlenen iller birinci derece yüksek risk taşıyan bölgeler olarak belirlenirken, pembe renkle gösterilen alanlar ikinci derecede riskli, sarı renkle belirtilenler ise üçüncü derece deprem riski taşıyan bölgeler olarak sınıflandırılıyor.

İşte Türkiye'de en çok risk taşıyan iller ve diğer deprem tehlikesi düzeyleri… ⤵