Kadraj Galeri Kadraj İkon TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İL İL 2025: Türkiye’de fay hattı nerede var, hangi bölgeler riskli?

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İL İL 2025: Türkiye’de fay hattı nerede var, hangi bölgeler riskli?

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle yüksek deprem riski taşıyan bir ülke olarak dikkat çekiyor. Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar, yaşanabilecek olası afetlere karşı bilinçlenmek için deprem tehlike haritasını ve fay hatlarını yakından incelemeye başladı. AFAD ve MTA'nın güncel verilerine göre, il il deprem riski taşıyan bölgeler belirlenirken, özellikle fay hatlarının geçtiği alanlar öncelikli olarak risk altında bulunuyor. Peki Türkiye'de fay hattı hangi illerden geçiyor? İşte riskli bölgeler…

Giriş Tarihi: 12.08.2025 10:39
TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İL İL 2025: Türkiye’de fay hattı nerede var, hangi bölgeler riskli?

Deprem, yer kabuğundaki gerilimlerin ani kırılmalarla açığa çıkması sonucu oluşan doğa olaylarından biridir. Türkiye, levha sınırları üzerinde bulunması sebebiyle deprem riski yüksek bir ülkedir. 2025 yılında AFAD ve MTA'nın güncel verileriyle hazırlanan Türkiye Fay Hattı Haritası, il il hangi bölgelerin daha fazla tehlike altında olduğunu ortaya koyuyor. Peki Türkiye'de hangi iller deprem riski taşıyor ve fay hatları nerelerden geçiyor? İşte deprem haritası…

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İL İL 2025: Türkiye’de fay hattı nerede var, hangi bölgeler riskli?

2025 TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI

Türkiye'de üç ana fay hattı bulunuyor: Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fayları. Deprem risk haritasında kırmızı ile işaretlenen iller birinci derece yüksek risk taşıyan bölgeler olarak belirlenirken, pembe renkle gösterilen alanlar ikinci derecede riskli, sarı renkle belirtilenler ise üçüncü derece deprem riski taşıyan bölgeler olarak sınıflandırılıyor.

İşte Türkiye'de en çok risk taşıyan iller ve diğer deprem tehlikesi düzeyleri… ⤵

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İL İL 2025: Türkiye’de fay hattı nerede var, hangi bölgeler riskli?

TÜRKİYE'DE FAY HATTI NEREDE VAR?

Türkiye, jeolojik açıdan aktif fay hatlarının yoğun olarak bulunduğu bir kuşakta yer alıyor. En önemli fay sistemleri arasında Kuzey Anadolu Fayı (KAF), Doğu Anadolu Fayı (DAF) ve Batı Anadolu'daki çeşitli fay hatları bulunuyor. Bu faylar, ülke genelinde meydana gelen depremlerin büyük çoğunluğunun kaynağını oluşturuyor.

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İL İL 2025: Türkiye’de fay hattı nerede var, hangi bölgeler riskli?

TÜRKİYE'DE EN RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ NERESİ?

Türkiye ve çevresi, tarih boyunca büyük depremlerin yaşandığı en riskli bölgeler arasında yer alıyor. Ülkemizde özellikle Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ilin deprem tehlikesi altında olmasına neden oluyor. Türkiye Diri Fay Haritası'nda toplam 485 diri fay tespit edilmiş durumda.

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İL İL 2025: Türkiye’de fay hattı nerede var, hangi bölgeler riskli?

Bunların 326'sı ana fay, fay zonu veya sistem olarak tanımlanırken, 183'ü ise bu yapıların alt segmentleri olarak haritalandırılıyor. Bu diri fayların her biri, 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyele sahip kaynak alanlar olarak kabul ediliyor.