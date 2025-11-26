Türkiye - Bosna Hersek basket maçı ne zaman, saat kaçta? FIBA Dünya Kupası Eleme maç takvimi

Grupların son hali şöyle oluştu:

A Grubu: D Ön Eleme Grubu İkincisi, Gürcistan, A Ön Eleme Grubu Birincisi, İspanya

B Grubu: Yunanistan, Karadağ, Portekiz, B Ön Eleme Grubu Birincisi

C Grubu: Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek, A Ön Eleme Grubu İkincisi

D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya

E Grubu: D Ön Eleme Grubu Birincisi, Almanya, İsrail, GKRY

F Grubu: Letonya, Polonya, C Ön Eleme Grubu İkincisi, C Ön Eleme Grubu Birincisi

G Grubu: B Ön Eleme Grubu İkincisi, Fransa, Belçika, Finlandiya

H Grubu: Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya

Gruplarda ilk üç sırayı alan takımlar ikinci tura yükselecek; burada I, J, K ve L grupları oluşturulacak. Bu aşamada da ilk üç sırayı alan ülkeler Dünya Kupası vizesi kazanacak.