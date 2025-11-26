Kadraj Galeri Kadraj İkon Türkiye - Bosna Hersek basket maçı ne zaman, saat kaçta? FIBA Dünya Kupası Eleme maç takvimi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda sergilediği performansla dikkat çeken milliler gözlerini şimdi FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ne çevirdi.

Dünya Kupası serüvenindeki ilk sınav Bosna Hersek karşısında verilecek. Sporseverlerin merakla beklediği mücadele 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Eleme Grubu Yapısı ve Rakipler

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nin kura çekimi Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

Kura çekimine 4. torbadan dahil olan Türkiye, C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön eleme aşamasından katılacak takım (Slovakya, İsviçre veya Ukrayna) ile eşleşti.

Grupların son hali şöyle oluştu:

A Grubu: D Ön Eleme Grubu İkincisi, Gürcistan, A Ön Eleme Grubu Birincisi, İspanya
B Grubu: Yunanistan, Karadağ, Portekiz, B Ön Eleme Grubu Birincisi
C Grubu: Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek, A Ön Eleme Grubu İkincisi
D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya
E Grubu: D Ön Eleme Grubu Birincisi, Almanya, İsrail, GKRY
F Grubu: Letonya, Polonya, C Ön Eleme Grubu İkincisi, C Ön Eleme Grubu Birincisi
G Grubu: B Ön Eleme Grubu İkincisi, Fransa, Belçika, Finlandiya
H Grubu: Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya

Gruplarda ilk üç sırayı alan takımlar ikinci tura yükselecek; burada I, J, K ve L grupları oluşturulacak. Bu aşamada da ilk üç sırayı alan ülkeler Dünya Kupası vizesi kazanacak.

Dünya Kupası'nın Takvimi

FIBA 2027 Dünya Kupası, 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Elemelerde alınacak sonuçlar turnuvaya katılacak ülkeleri belirleyecek.

Milli Takımın Eleme Maç Programı

A Milli Takım'ın ilk tur fikstürü şöyle:

27 Kasım 2025 Perşembe
Türkiye – Bosna Hersek

30 Kasım 2025 Pazar
A Ön Eleme Grubu İkincisi – Türkiye

27 Şubat 2026 Cuma
Sırbistan – Türkiye

2 Mart 2026 Pazartesi
Türkiye – Sırbistan

2 Temmuz 2026 Pazar
Bosna Hersek – Türkiye

5 Temmuz 2026 Çarşamba
Türkiye – A Ön Eleme Grubu İkincisi