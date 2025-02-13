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Türk lehçelerinde kandil: Hangi coğrafyada ne anlama geliyor?

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe günü (bugün) idrak edilecek. Mübarek gecenin yaklaşmasının ardından "kandil" ile ilgili konular merak ediliyor ve araştırılıyor. Türk dünyasında ortak kelimelerden biri olan "kandil", farklı lehçelerde çeşitli şekillerde ifade edilir. Türkçenin kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu ve güneybatı olmak üzere dört ana lehçe grubunda, kandil kelimesi hem dini hem de kültürel anlamlar taşır. İşte Türk lehçelerinde kandil kelimesinin karşılıkları ve anlamları.

Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:06
Türk lehçelerinde kandil: Hangi coğrafyada ne anlama geliyor?

Türk dünyasında ortak kültürel ve dini değerlerden biri olan "kandil" kelimesi, farklı Türk lehçelerinde çeşitli şekillerde ifade edilir. Bu kelime, yalnızca dini günleri değil aynı zamanda manevi aydınlanmayı ve kültürel mirası da simgeler. Türkçenin kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu ve güneybatı lehçe gruplarında farklı biçimlerde kullanılan "kandil" kelimesi, her bölgede özgün bir anlam ve kullanım kazanmıştır. Peki, Türk lehçelerinde kandil kelimesi hangi coğrafyada ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar...

Türk lehçelerinde kandil: Hangi coğrafyada ne anlama geliyor?

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: QƏNDİL

📌 Azerbaycan Türkçesi, Anadolu Türkçesine oldukça yakındır ve kandil kelimesi "qəndil" olarak ifade edilir.

🔹 Örnek Kullanım: Reğaib Qəndiliniz mübarək olsun!

Türk lehçelerinde kandil: Hangi coğrafyada ne anlama geliyor?

ESKİ TÜRKÇE: YULA

📌 Eski Türkçe, günümüz Türk lehçelerinin temelini oluşturur. Arapça kökenli "kandil" kelimesi, Eski Türkçede "yula" olarak kullanılmıştır.

🔹 Örnek Kullanım: Yula kutluğ bolsın! (Kandil kutlu olsun!)

Türk lehçelerinde kandil: Hangi coğrafyada ne anlama geliyor?

KAZAK TÜRKÇESİ: ŞIRAQ

📌 Kuzeybatı Türk lehçelerinden biri olan Kazak Türkçesinde kandil kelimesi "şıraq" veya "qandila" olarak kullanılır.

🔹 Örnek Kullanım: Regaib Qandïla quttı bolsın!

Türk lehçelerinde kandil: Hangi coğrafyada ne anlama geliyor?

BAŞKURT TÜRKÇESİ: ŞAMDAL

📌 Başkurt Türkçesi, Tatar lehçesiyle benzerlik gösterir ve kandil kelimesi "şamdal" veya "qandil" olarak ifade edilir.

🔹 Örnek Kullanım: Regaib Qandili möbarek bulsın!