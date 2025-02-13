Türk lehçelerinde kandil: Hangi coğrafyada ne anlama geliyor?

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe günü (bugün) idrak edilecek. Mübarek gecenin yaklaşmasının ardından "kandil" ile ilgili konular merak ediliyor ve araştırılıyor. Türk dünyasında ortak kelimelerden biri olan "kandil", farklı lehçelerde çeşitli şekillerde ifade edilir. Türkçenin kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu ve güneybatı olmak üzere dört ana lehçe grubunda, kandil kelimesi hem dini hem de kültürel anlamlar taşır. İşte Türk lehçelerinde kandil kelimesinin karşılıkları ve anlamları.