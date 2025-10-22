Türk kahvaltısının vazgeçilmezi global listede! Dünyanın en güzel ekmekleri açıklandı
Sokak köşelerinden yükselen mis gibi susam kokusu artık dünya sahnesinde. Ekmek tarihçisi William Rubel'in hazırladığı 'Dünyanın En İyi 50 Ekmeği' listesine Türkiye'den de simit girdi. Rubel'in 'Kültürünüz neye ekmek diyorsa, sizin için ekmek odur' tanımıyla şekillenen bu listede, Türk kahvaltısının vazgeçilmezi simit, yerel lezzetten küresel bir gurur sembolüne dönüştü. İşte en iyi ekmekler listesi...
Giriş Tarihi: 22.10.2025 15:20