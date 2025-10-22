Kadraj Galeri Kadraj İkon Türk kahvaltısının vazgeçilmezi global listede! Dünyanın en güzel ekmekleri açıklandı

Sokak köşelerinden yükselen mis gibi susam kokusu artık dünya sahnesinde. Ekmek tarihçisi William Rubel'in hazırladığı 'Dünyanın En İyi 50 Ekmeği' listesine Türkiye'den de simit girdi. Rubel'in 'Kültürünüz neye ekmek diyorsa, sizin için ekmek odur' tanımıyla şekillenen bu listede, Türk kahvaltısının vazgeçilmezi simit, yerel lezzetten küresel bir gurur sembolüne dönüştü. İşte en iyi ekmekler listesi...

Giriş Tarihi: 22.10.2025 15:20
Dünyanın dört bir yanından geleneksel lezzetlerin buluştuğu listede Türkiye'nin simidi de yerini aldı. Almanya'nın buharda pişen çavdar ekmeğinden Etiyopya'nın fermente injera'sına, Venezuela'nın mısır bazlı arepasına kadar uzanan bu lezzet yolculuğunda, Türk simidi dikkat çekti.

LEZZETİN PEŞİNDE DÜNYA TURU

Liste, yalnızca ekmek tariflerini değil onların doğduğu kültürleri ve coğrafyaları da keşfetmeye çağırıyor. Her ekmek, ait olduğu ülkenin tarihini, geleneklerini ve yaşam biçimini yansıtıyor.

Lezzet meraklıları için bu liste, adeta dünyayı ekmekle keşfetmenin bir rehberi niteliğinde. Türkiye'den başlayan bir yolculukta Malezya'nın roti canai'sinden Japonya'nın melonpan'ına, Brezilya'nın pao de queijo'suna kadar uzanan bu tatlar, damaklarda kültürler arası bir köprü kuruyor.

DÜNYANIN EN İYİ EKMEKLERİ ARASINDA TÜRKİYE'DEN BİR LEZZET

ABD merkezli CNN International, dünyanın en iyi 50 ekmeğini seçti. Tarihçisi William Rubel tarafından hazırlanan liste, dünyanın dört bir yanındaki özgün tatları bir araya getiriyor. Rubel, ekmeği "Kültürünüz neye ekmek diyorsa, sizin için ekmek odur" sözleriyle tanımlarken, Türkiye'yi bu prestijli listede simit temsil etti.

SOKAKLARIN DEĞİŞMEYEN KOKUSU

Listede simit, "susamla kaplı halka şekliyle İstanbul sokaklarının simgesi" olarak tanımlandı. Eskiden tepsilerle dolaşan seyyar satıcıların artık nadir görüldüğünü ancak şehrin dört bir yanındaki tezgahlarda gün boyu taze ve çıtır simitlerin satışta olduğunu belirtti.

Pekmezli veya şekerli suyla parlatılıp odun fırınında pişirilen hamurun, karamelize olarak altın rengi bir kabuk kazandığına dikkat çekildi. Rubel, simidin yalnızca bir kahvaltılık değil, günün her saatinde tüketilen Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.