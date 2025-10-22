Türk kahvaltısının vazgeçilmezi global listede! Dünyanın en güzel ekmekleri açıklandı

LEZZETİN PEŞİNDE DÜNYA TURU

Liste, yalnızca ekmek tariflerini değil onların doğduğu kültürleri ve coğrafyaları da keşfetmeye çağırıyor. Her ekmek, ait olduğu ülkenin tarihini, geleneklerini ve yaşam biçimini yansıtıyor.

Lezzet meraklıları için bu liste, adeta dünyayı ekmekle keşfetmenin bir rehberi niteliğinde. Türkiye'den başlayan bir yolculukta Malezya'nın roti canai'sinden Japonya'nın melonpan'ına, Brezilya'nın pao de queijo'suna kadar uzanan bu tatlar, damaklarda kültürler arası bir köprü kuruyor.