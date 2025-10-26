Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı mı, nereden satın alınır? | 2025-2026 sezonu sefer tarihleri ve güncel bilet fiyatları

2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Turistik Doğu Ekspresi, bugüne kadar 81 bin 26 yolcuyu misafir etti. Bakan Uraloğlu, "Trenimiz, 2019'dan bu yana 81 binin üzerinde yolcuyu ağırlayarak Türkiye'nin en özel turizm markalarından biri haline geldi." dedi.