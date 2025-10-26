Kadraj Galeri Kadraj İkon Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı mı, nereden satın alınır? | 2025-2026 sezonu sefer tarihleri ve güncel bilet fiyatları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en çok ilgi gören seyahat deneyimlerinden biri olan Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025 - 2026 kış sezonu seferlerinin 22 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. Uraloğlu, bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışlarının 27 Ekim Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 08:55
2019 yılından bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Turistik Doğu Ekspresi, bugüne kadar 81 bin 26 yolcuyu misafir etti. Bakan Uraloğlu, "Trenimiz, 2019'dan bu yana 81 binin üzerinde yolcuyu ağırlayarak Türkiye'nin en özel turizm markalarından biri haline geldi." dedi.

Bakan Uraloğlu: Doğu Ekspresi'nin kış seferleri 22 Aralık'ta başlayacak

Kültürel miras, doğal güzellikler ve Anadolu'nun tarih kokan duraklarını bir araya getiren tren, yolcularına sadece bir ulaşım aracı değil, bir keşif deneyimi sunuyor.

22 Aralık'ta Raylar Üzerinde Kış Masalı Başlıyor

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, Turistik Doğu Ekspresi 2025–2026 sezonunda toplam 60 sefer yapacak.
Tren, Ankara- Kars yönünde 22 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars–Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri çalışacak.

Bin 360 kilometrelik rotada 32 saat süren bu yolculukta, karlı dağlardan geçilirken vadiler, köprüler ve taş mimariler kartpostalları aratmayan bir manzara oluşturacak.

Şehirlerin Kalbinde Uzun Mola

Turistik Doğu Ekspresi, sadece manzara izleme değil, Anadolu şehirlerinin ruhunu tanıma fırsatı da sunuyor.
Uraloğlu, "Ankara–Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat; dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruş yapılacak." bilgisini paylaştı.