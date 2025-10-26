Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı mı, nereden satın alınır? | 2025-2026 sezonu sefer tarihleri ve güncel bilet fiyatları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en çok ilgi gören seyahat deneyimlerinden biri olan Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025 - 2026 kış sezonu seferlerinin 22 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. Uraloğlu, bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışlarının 27 Ekim Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.
Giriş Tarihi: 26.10.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 08:55