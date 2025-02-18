Kadraj Galeri Kadraj İkon TÜİK Verileri Açıklandı: İşte Türkiye'nin En Yaşlı Şehirleri

TÜİK Verileri Açıklandı: İşte Türkiye'nin En Yaşlı Şehirleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz ay Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları'nı açıkladı. Verilere göre Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. Açıklanan son istatistikler, ülkedeki yaşlı nüfusun (65 yaş ve üzeri bireyler) hızla arttığını gösteriyor. Peki, Türkiye'nin en yaşlı şehirleri hangileri?

Giriş Tarihi: 18.02.2025 23:06 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 23:06
TÜİK Verileri Açıklandı: İşte Türkiye’nin En Yaşlı Şehirleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı ve yaşlı nüfus oranı en yüksek şehirler belli oldu. Açıklanan verilere göre, bazı illerde 65 yaş ve üzeri bireylerin toplam nüfusa oranı dikkat çekici seviyelere ulaştı.

TÜİK Verileri Açıklandı: İşte Türkiye’nin En Yaşlı Şehirleri

TÜRKİYE'DE YAŞLI NÜFUS ARTIYOR

Son yıllarda Türkiye'de doğurganlık oranlarının düşmesi ve yaşam süresinin uzamasıyla birlikte yaşlı nüfusun oranı giderek artıyor. TÜİK'in 2024 verilerine göre, 65 yaş ve üzerindeki bireylerin toplam nüfusa oranı belirgin bir şekilde yükseldi. Bu değişim, özellikle belirli illerde daha fazla hissediliyor.

TÜİK Verileri Açıklandı: İşte Türkiye’nin En Yaşlı Şehirleri

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu şehirler arasında Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki iller öne çıkıyor. Kültürel yapısı ve göç hareketleri nedeniyle genç nüfusun büyük şehirlere yönelmesi, bu bölgelerde yaşlı nüfusun artmasına neden oldu.

TÜİK Verileri Açıklandı: İşte Türkiye’nin En Yaşlı Şehirleri

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI 12 ŞEHRİ

Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin en yaşlı şehirleri ve yaşlı nüfus oranları şu şekilde sıralandı:

SıraŞehirYaşlı Nüfus Oranı (65 yaş ve üzeri)
1️⃣Sinop%20
2️⃣Kastamonu%20
3️⃣Giresun%19
4️⃣Artvin%18
5️⃣Çankırı%18
6️⃣Balıkesir%17
7️⃣Çorum%17
8️⃣Tunceli%17
9️⃣Edirne%17
🔟Çanakkale%17

Özellikle Sinop ve Kastamonu, %20'lik yaşlı nüfus oranıyla listenin en başında yer aldı. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bu iller, genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesiyle birlikte yaşlı nüfusun yoğunlaştığı bölgeler arasında bulunuyor.

TÜİK Verileri Açıklandı: İşte Türkiye’nin En Yaşlı Şehirleri

NEDEN BU İLLER?

📌 Genç nüfusun büyükşehirlere göç etmesi:
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollere yönelik göç, bu illerdeki genç nüfusu azaltıyor. Üniversite eğitimi ve iş imkanları nedeniyle gençler şehirlerini terk ederken, yaşlı nüfus yerinde kalıyor.

📌 Düşük doğum oranları:
Türkiye genelinde doğum oranları azalırken, özellikle kırsal bölgelerde bu düşüş daha da belirgin hale geliyor.