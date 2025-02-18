TÜİK Verileri Açıklandı: İşte Türkiye’nin En Yaşlı Şehirleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz ay Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları'nı açıkladı. Verilere göre Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. Açıklanan son istatistikler, ülkedeki yaşlı nüfusun (65 yaş ve üzeri bireyler) hızla arttığını gösteriyor. Peki, Türkiye'nin en yaşlı şehirleri hangileri?
TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI 12 ŞEHRİ
Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin en yaşlı şehirleri ve yaşlı nüfus oranları şu şekilde sıralandı:
|Sıra
|Şehir
|Yaşlı Nüfus Oranı (65 yaş ve üzeri)
|1️⃣
|Sinop
|%20
|2️⃣
|Kastamonu
|%20
|3️⃣
|Giresun
|%19
|4️⃣
|Artvin
|%18
|5️⃣
|Çankırı
|%18
|6️⃣
|Balıkesir
|%17
|7️⃣
|Çorum
|%17
|8️⃣
|Tunceli
|%17
|9️⃣
|Edirne
|%17
|🔟
|Çanakkale
|%17
Özellikle Sinop ve Kastamonu, %20'lik yaşlı nüfus oranıyla listenin en başında yer aldı. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bu iller, genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesiyle birlikte yaşlı nüfusun yoğunlaştığı bölgeler arasında bulunuyor.