TÜİK Verileri Açıklandı: İşte Türkiye’nin En Yaşlı Şehirleri

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu şehirler arasında Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki iller öne çıkıyor. Kültürel yapısı ve göç hareketleri nedeniyle genç nüfusun büyük şehirlere yönelmesi, bu bölgelerde yaşlı nüfusun artmasına neden oldu.