TÜBİTAK 2209-A başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı sonuçları!

TÜBİTAK 2209-A Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Başvuruların tamamlanmasının ardından, TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamalara göre sonuçların Mart 2025'te açıklanması bekleniyor. Ancak, TÜBİTAK henüz resmi bir duyuru yapmadı. Bu nedenle, başvuruda bulunan öğrenciler sonuçları öğrenebilmek için sabırsızlanıyor.