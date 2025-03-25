TÜBİTAK 2209-A başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı sonuçları!
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı bilimsel araştırmalara ilgi duyan ön lisans ve lisans öğrencilerine destek sağlamaya devam ediyor. 1 Ekim - 15 Kasım 2024 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
Giriş Tarihi: 25.03.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 10:33