TS - GS final maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? Trabzonspor - Galatasaray ZTK kupa maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor ve Galatasaray Final İçin Sahada

Hem Trabzonspor hem de Galatasaray, bu sezon sergiledikleri başarılı performansla finale adlarını yazdırdı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kupayı müzelerine götürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar ise Okan Buruk'un liderliğinde sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor. Finalin, her iki takım için de büyük anlam taşıdığı ortada.