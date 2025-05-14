TS - GS final maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? Trabzonspor - Galatasaray ZTK kupa maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadele yaşanacak. Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, kupa finalinde Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de son 3 haftaya 8 puanlık farkla lider giren sarı-kırmızılılar sezonu hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası ile taçlandırmak istiyor. Finalin Tarihi ve Saati Belli Oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacağını duyurdu. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan bu dev mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Futbolseverler için unutulmaz anlara sahne olması beklenen final sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olacak. Finalin Adresi: Gaziantep Stadyumu TFF'nin yaptığı resmi açıklamaya göre, final maçı Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Her iki kulübün ortak mutabakatıyla belirlenen bu mekân, modern yapısı ve atmosferiyle finale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tribünlerin tamamen dolması beklenirken, şehirde de büyük bir heyecan yaşanıyor. Müsabakanın Hakemi: Cihan Aydın Finalde düdük çalacak isim de netlik kazandı. Zorlu mücadelede Cihan Aydın görev alacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Ozan Ergün görev yapacak. Tecrübeli hakem kadrosunun, adil ve akıcı bir maç yönetmesi bekleniyor. Trabzonspor ve Galatasaray Final İçin Sahada Hem Trabzonspor hem de Galatasaray, bu sezon sergiledikleri başarılı performansla finale adlarını yazdırdı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kupayı müzelerine götürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar ise Okan Buruk'un liderliğinde sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor. Finalin, her iki takım için de büyük anlam taşıdığı ortada. Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak? Final heyecanı sadece statta değil, ekran başında da yaşanacak. Trabzonspor – Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Finali, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki futbolseverler, bu dev mücadeleyi evlerinden de takip edebilecek. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)