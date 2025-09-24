TRT 2025 yılı personel alımı ilanları geldi! İşte başvuru sayfası

TRT'nin 2025 yılı alım takviminin ilk dalgası, kurumun teknolojik altyapısını yönetecek ve geliştirecek, yüksek nitelikli mühendis pozisyonları için açıldı. Bu roller, TRT'nin dijital yayıncılık ve veri yönetimi stratejilerinin merkezinde yer alacak.
|
Açık Pozisyon
|
Son Başvuru Tarihi
|
Nitelik
|
Sistem Mühendisi
|
12.09.2025
|
TRT'nin yayın ve IT sistemlerinin sürekliliğini ve güvenliğini sağlar.
|
Veritabanı Mühendisi
|
12.09.2025
|
Kurumun büyük veri altyapısını tasarlar, yönetir ve optimize eder.