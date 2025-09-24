TRT 2025 yılı personel alımı ilanları geldi! İşte başvuru sayfası

TRT'de Çalışmak İçin Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

TRT, yıl boyunca farklı departmanlar için idari ve destek personeli gibi çeşitli kadrolarda da alım yapabilmektedir. Bu tür pozisyonlar için adaylarda aranan genel nitelikler genellikle şunlardır:

Eğitim: Alım yapılacak pozisyona göre en az Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak.

İletişim: Sözlü ve yazılı iletişim becerileri güçlü, insan ilişkilerinde başarılı olmak.