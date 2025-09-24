Kadraj Galeri Kadraj İkon TRT 2025 yılı personel alımı ilanları geldi! İşte başvuru sayfası

Müjdeli haber Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan (TRT) geldi. TRT 2025 yılı istihdam programı kapsamında, bünyesindeki teknik ve idari birimlerde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. İlk ilanlar, teknoloji ve yayıncılığın kalbinde yer alacak mühendis kadroları için yayımlandı. Haberimizde TRT'nin açtığı güncel pozisyonları, genel başvuru şartlarını, gençler için büyük fırsat olan 'TRT Yetenek' programını ve başvuru sürecinin tüm detaylarını sizler için bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 24.09.2025 12:11
TRT Şu An Hangi Kadrolarda Alım Yapılıyor? (Mühendis İlanları)

TRT'nin 2025 yılı alım takviminin ilk dalgası, kurumun teknolojik altyapısını yönetecek ve geliştirecek, yüksek nitelikli mühendis pozisyonları için açıldı. Bu roller, TRT'nin dijital yayıncılık ve veri yönetimi stratejilerinin merkezinde yer alacak.

Açık Pozisyon
Son Başvuru Tarihi
Nitelik
Sistem Mühendisi
12.09.2025
TRT'nin yayın ve IT sistemlerinin sürekliliğini ve güvenliğini sağlar.
Veritabanı Mühendisi
12.09.2025
Kurumun büyük veri altyapısını tasarlar, yönetir ve optimize eder.
TRT'de Çalışmak İçin Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

TRT, yıl boyunca farklı departmanlar için idari ve destek personeli gibi çeşitli kadrolarda da alım yapabilmektedir. Bu tür pozisyonlar için adaylarda aranan genel nitelikler genellikle şunlardır:

Eğitim: Alım yapılacak pozisyona göre en az Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak.

İletişim: Sözlü ve yazılı iletişim becerileri güçlü, insan ilişkilerinde başarılı olmak.

Takım Çalışması: Ekip çalışmasına yatkın ve uyumlu olmak.

Teknik Beceri: MS Office programlarına hakim olmak.

Sorumluluk: Kurumsal aidiyet ve sorumluluk bilincine sahip, iş takibinde titiz ve dakik olmak.

Yabancı Dil Şartı

Uluslararası yayın yapan veya yabancı kaynaklarla çalışan departmanlar için İngilizce bilgisi kritik önem taşır. TRT, birçok pozisyon için YDS, e-YDS veya YÖKDİL gibi sınavlardan en az 60 puan veya bu puana denk kabul edilen uluslararası bir sınav sonucunu şart koşabilmektedir. Bu şart, ilanın niteliğine göre değişiklik gösterebilir.

TRT'ye Adım Adım Başvuru Nasıl Yapılır?

TRT, tüm personel alım başvurularını sadece kendi resmi kariyer portalı üzerinden kabul etmektedir. Dışarıdan veya posta yoluyla başvuru alınmamaktadır.

Portala Giriş: Tarayıcınızdan https://kariyer.trt.net.tr/ adresine gidin.

İlanı Bulma: "Açık İlanlar" bölümünden başvurmak istediğiniz pozisyonu (örn: Sistem Mühendisi) bulun ve tıklayın.

Özgeçmiş Oluşturma/Giriş Yapma: Eğer bir hesabınız yoksa, detaylı bir özgeçmiş oluşturun. Varsa, mevcut hesabınızla giriş yapın.
Başvuruyu Tamamlama: İlan sayfasındaki "Başvur" butonuna tıklayarak süreci tamamlayın. Başvurunuzun durumunu yine aynı portal üzerinden takip edebilirsiniz.

RESMİ BAŞVURU EKRANI:

TRT'nin kariyer fırsatlarını kaçırmamak ve başvurunuzu yapmak için aşağıdaki resmi linki kullanabilirsiniz:

TRT Kariyer - Açık İlanlar Sayfası

