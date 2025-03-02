Kadraj Galeri Kadraj İkon Trafik cezaları artacak mı? Alkollü araç kullananlar hapse mi girecek? Drift, makas atma, yol kesme cezaları...

Trafik cezaları artacak mı? Alkollü araç kullananlar hapse mi girecek? Drift, makas atma, yol kesme cezaları...

Hükümet tarafından hazırlanan yeni yargı paketi önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. Pakette en dikkat çeken düzenlemelerden biri trafik suçlarına yönelik cezaların artırılması oldu. Alkollü araç kullanma ve yolu kesme eylemleri artık hapis cezasıyla karşılanırken, drift, makas atma ve ambulansa yol vermeme gibi kural ihlallerine yönelik para cezaları da ciddi şekilde yükseltilecek.

Giriş Tarihi: 02.03.2025 13:12 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 13:12
Trafik cezaları artacak mı? Alkollü araç kullananlar hapse mi girecek? Drift, makas atma, yol kesme cezaları...

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yargı paketiyle birlikte trafik güvenliğini tehdit eden suçlara yönelik cezalar önemli ölçüde artırılıyor. Alkollü araç kullanmaktan drift yapmaya, ehliyetsiz araç kullanmaktan ambulansa yol vermemeye kadar birçok konuda yaptırımlar sertleşiyor.

Trafik cezaları artacak mı? Alkollü araç kullananlar hapse mi girecek? Drift, makas atma, yol kesme cezaları...

Alkollü Araç Kullanımına Hapis ve Rekor Ceza

Yeni düzenlemeyle birlikte alkollü araç kullananlara yönelik cezalar sertleştiriliyor. Mevcut yasada 3 ay olan hapis cezasının alt sınırı 6 aya çıkarılıyor.

Trafik cezaları artacak mı? Alkollü araç kullananlar hapse mi girecek? Drift, makas atma, yol kesme cezaları...

Alkollü araç kullanırken yakalanan bir sürücü, en az 36 gün, en fazla 144 gün hapis cezasına çarptırılacak. Ayrıca, bu suça verilen para cezası da 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükseltilecek. Ehliyete el koyma süresi ise 6 aydan 1 yıla çıkarılacak.

Trafik cezaları artacak mı? Alkollü araç kullananlar hapse mi girecek? Drift, makas atma, yol kesme cezaları...

Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullananlara 100 Bin Lira Ceza

Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası da katlanarak artırılıyor. 47 bin 842 lira olan ceza, yeni yargı paketiyle birlikte 100 bin liraya yükseltilecek. Ayrıca, bu suçu işleyenler hakkında ağırlaştırılmış yaptırımlar uygulanacak.

Trafik cezaları artacak mı? Alkollü araç kullananlar hapse mi girecek? Drift, makas atma, yol kesme cezaları...

Drift Atana 80 Bin Lira Para Cezası

Trafikte drift yapan sürücüler için cezalar iki katına çıkarılıyor. Daha önce 46 bin 392 lira olan para cezası, yeni düzenlemeyle 80 bin liraya çıkarılacak. Ehliyet geri alma süresi ise 60 günden 1 yıla yükseltilecek. Bu düzenleme, kamuoyunda trafik magandalarına karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.