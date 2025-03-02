Trafik cezaları artacak mı? Alkollü araç kullananlar hapse mi girecek? Drift, makas atma, yol kesme cezaları...

Drift Atana 80 Bin Lira Para Cezası

Trafikte drift yapan sürücüler için cezalar iki katına çıkarılıyor. Daha önce 46 bin 392 lira olan para cezası, yeni düzenlemeyle 80 bin liraya çıkarılacak. Ehliyet geri alma süresi ise 60 günden 1 yıla yükseltilecek. Bu düzenleme, kamuoyunda trafik magandalarına karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.