Trafik cezaları artacak mı? Alkollü araç kullananlar hapse mi girecek? Drift, makas atma, yol kesme cezaları...
Hükümet tarafından hazırlanan yeni yargı paketi önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. Pakette en dikkat çeken düzenlemelerden biri trafik suçlarına yönelik cezaların artırılması oldu. Alkollü araç kullanma ve yolu kesme eylemleri artık hapis cezasıyla karşılanırken, drift, makas atma ve ambulansa yol vermeme gibi kural ihlallerine yönelik para cezaları da ciddi şekilde yükseltilecek.
Giriş Tarihi: 02.03.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 13:12