Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?

Dev Eşleşme, Büyük Rekabet

Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki rekabet, sadece kupa özelinde değil Türk futbol tarihinde de derin izler taşıyor. İki ekip, bu kez tarafsız sahada, kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek. Teknik direktörlerin hamleleri, yıldız oyuncuların performansı ve tribün atmosferi, finalin seyrini belirleyecek en önemli unsurlar olacak.