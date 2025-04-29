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Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?

Türk futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı tüm ülkeyi sardı. Sezon boyunca kıyasıya mücadele edilen kupa maratonunda sona gelindi. Grup aşamalarını geçtikten sonra çeyrek final ve yarı finalde rakiplerini eleyerek finale adını yazdıran Trabzonspor ve Galatasaray şampiyonluk için karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:56
Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?

Türk futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı zirveye ulaştı. Süper Lig devleri Trabzonspor ve Galatasaray kupa için kozlarını paylaşacak. Final mücadelesi futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?

Finalin Adresi Belli Oldu: Gaziantep Stadyumu
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Finali Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Gaziantep şehri, bu büyük organizasyona ilk kez ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?

Bilet Satışları İçin Gözler TFF'de

Final mücadelesine kısa bir süre kalmasına rağmen, Trabzonspor ve Galatasaray taraftarları bilet satışlarının başlamasını bekliyor. Passo üzerinden yapılacak bilet satışları için henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde detaylı bilgilendirme yapması bekleniyor. Taraftarlar yoğun talep nedeniyle biletlerin kısa sürede tükenmesini öngörüyor.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?

Kazanan Takıma Avrupa Bileti

Finalde kupayı kaldıran taraf yalnızca bir kupa değil, aynı zamanda Avrupa kupalarına katılım hakkı da kazanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ekip, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna doğrudan katılım hakkı elde edecek. Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de sezonu ilk iki sırada tamamlamayı garantilediği için UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmayı çoktan garantilemiş durumda.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?

Dev Eşleşme, Büyük Rekabet

Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki rekabet, sadece kupa özelinde değil Türk futbol tarihinde de derin izler taşıyor. İki ekip, bu kez tarafsız sahada, kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek. Teknik direktörlerin hamleleri, yıldız oyuncuların performansı ve tribün atmosferi, finalin seyrini belirleyecek en önemli unsurlar olacak.