Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?
Türk futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı tüm ülkeyi sardı. Sezon boyunca kıyasıya mücadele edilen kupa maratonunda sona gelindi. Grup aşamalarını geçtikten sonra çeyrek final ve yarı finalde rakiplerini eleyerek finale adını yazdıran Trabzonspor ve Galatasaray şampiyonluk için karşı karşıya geliyor.
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:56