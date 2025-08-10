Trabzon Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta? 10 Ağustos Türk Yıldızları gösterisi nerede, nasıl izlenecek?

Başkan Genç'ten Davet

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tüm vatandaşları bu anlamlı güne davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamlı günde, milletimizin göğsünü kabartan Türk Yıldızları'nın şehrimiz semalarında gerçekleştireceği muhteşem gösteri ile yediden yetmişe herkesin hafızasında yer alacak gurur dolu anlara tanıklık edeceğiz. Tüm hemşehrilerimi bu özel etkinliğe davet ediyorum. Gelin, hep birlikte bu gururu ve coşkuyu yaşayalım."