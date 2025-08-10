Kadraj Galeri Kadraj İkon Trabzon Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta? 10 Ağustos Türk Yıldızları gösterisi nerede, nasıl izlenecek?

Trabzon Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta? 10 Ağustos Türk Yıldızları gösterisi nerede, nasıl izlenecek?

Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu, dünyanın sayılı süpersonik akrobasi timlerinden Türk Yıldızları, Trabzon'da gökyüzünü kırmızı ve beyaza boyamaya hazırlanıyor. Kent sakinlerinin heyecanla beklediği gösteri uçuşu bu yıl da nefesleri kesecek. Peki Trabzon Türk Yıldızları gösterisi ne zaman? Trabzon Türk Yıldızları gösterisi nereden izlenecek? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 08:40
Trabzon, bu hafta sonu gökyüzünde nefes kesen bir gösteriye ev sahipliği yapacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, şehrin semalarında şehit Burak Gençcelep'in manevi anısına özel bir uçuş gerçekleştirecek.

Gösteri Tarihi ve İzlenebilecek Noktalar

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre gösteri, 10 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. İzleyiciler, Ayasofya ile Beşirli sahil hattı arasında bu eşsiz görsel şölene tanıklık edebilecek.

Etkinlikte Sahnede Müzik de Olacak

Gösteri öncesinde ve sonrasında sahneye çıkacak Vira Cemal ve Pelin Karaağaçlı, birbirinden güzel eserleri seslendirerek etkinliğe müzikal bir renk katacak. Böylece Trabzonlular, hem gökyüzünde hem de sahnede coşkulu anlar yaşayacak.

Başkan Genç'ten Davet

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tüm vatandaşları bu anlamlı güne davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamlı günde, milletimizin göğsünü kabartan Türk Yıldızları'nın şehrimiz semalarında gerçekleştireceği muhteşem gösteri ile yediden yetmişe herkesin hafızasında yer alacak gurur dolu anlara tanıklık edeceğiz. Tüm hemşehrilerimi bu özel etkinliğe davet ediyorum. Gelin, hep birlikte bu gururu ve coşkuyu yaşayalım."

Trabzon'da Gökyüzü Festival Havasında

Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenecek etkinlik, hem şehrin turizm potansiyeline katkı sağlayacak hem de milli gururun en güçlü şekilde hissedildiği anlardan biri olacak.