Trabzon Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta? 10 Ağustos Türk Yıldızları gösterisi nerede, nasıl izlenecek?
Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu, dünyanın sayılı süpersonik akrobasi timlerinden Türk Yıldızları, Trabzon'da gökyüzünü kırmızı ve beyaza boyamaya hazırlanıyor. Kent sakinlerinin heyecanla beklediği gösteri uçuşu bu yıl da nefesleri kesecek. Peki Trabzon Türk Yıldızları gösterisi ne zaman? Trabzon Türk Yıldızları gösterisi nereden izlenecek? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 10.08.2025 08:40