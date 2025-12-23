TOKİ’den yeni kampanya: 40 ilde 531 konut ve iş yeri satışa çıkıyor! Ödeme ve taksit bilgisi

36 İlde 442 İş Yeri Satışta

TOKİ, yatırımcıların ilgisini çekecek bir diğer satış kaleminde ise 36 ilde toplam 442 iş yerini açık artırmaya çıkarıyor. Afyonkarahisar'dan Zonguldak'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada satışa sunulacak iş yerleri için iki farklı ödeme alternatifi bulunuyor:

%10 peşin, 96 veya 120 ay vade

%30 peşin, 60 ay vade

Esnek ödeme seçenekleri, ticari gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor.