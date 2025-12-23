Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ’den yeni kampanya: 40 ilde 531 konut ve iş yeri satışa çıkıyor! Ödeme ve taksit bilgisi

Yatırımcıları ve ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren büyük satış takvimi netleşti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde çok sayıda ilde yüzlerce gayrimenkulü açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. Uzun vadeli ödeme seçenekleriyle yapılacak satışlar hem konut hem de iş yeri arayanlar için önemli fırsatlar sunuyor.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 11:41
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde yer alan toplam 531 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Müzayedeler, 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Satışa çıkarılacak portföy; konutlar ve iş yerlerinden oluşuyor.

4 İlde 89 Konut Alıcılarını Bekliyor

Açık artırma kapsamında Adana, Bitlis, İstanbul ve Nevşehir'de yer alan 89 konut satışa sunulacak.

Konut sahibi olmak isteyenler için ödeme koşulları şu şekilde belirlendi:

%25 peşinat

120 aya varan vade imkanı

Bu şartlar, özellikle uzun vadeli plan yapan alıcılar açısından dikkat çekiyor.

36 İlde 442 İş Yeri Satışta

TOKİ, yatırımcıların ilgisini çekecek bir diğer satış kaleminde ise 36 ilde toplam 442 iş yerini açık artırmaya çıkarıyor. Afyonkarahisar'dan Zonguldak'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada satışa sunulacak iş yerleri için iki farklı ödeme alternatifi bulunuyor:

%10 peşin, 96 veya 120 ay vade

%30 peşin, 60 ay vade

Esnek ödeme seçenekleri, ticari gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor.

Açık Artırma Gün Gün Planlandı

Müzayede takvimi de netlik kazandı. Açık artırmalar, her gün saat 10.30'da başlayacak.

7 Ocak 2026 Çarşamba: 1–171 numaralı lotlar

8 Ocak 2026 Perşembe: 172–346 numaralı lotlar

9 Ocak 2026 Cuma: 347–531 numaralı lotlar