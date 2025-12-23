Kadraj
TOKİ’den yeni kampanya: 40 ilde 531 konut ve iş yeri satışa çıkıyor! Ödeme ve taksit bilgisi
Yatırımcıları ve ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren büyük satış takvimi netleşti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde çok sayıda ilde yüzlerce gayrimenkulü açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. Uzun vadeli ödeme seçenekleriyle yapılacak satışlar hem konut hem de iş yeri arayanlar için önemli fırsatlar sunuyor.
Giriş Tarihi: 23.12.2025 11:41