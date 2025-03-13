TOKİ'den aylık 11.310 TL taksitle uygun fiyatlı konut: 2+1-3+1 ve 120 ay vadeli

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sunduğu uygun fiyatlı konut projeleriyle dar ve orta gelirli vatandaşlara büyük bir avantaj sağlıyor. Düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme planları sayesinde TOKİ projeleri büyük ilgi görüyor. Şimdi, Çankırı Merkez'de satışa sunulan TOKİ konutlarıyla ilgili detaylara göz atalım!
|Konut Tipi
|Fiyat Aralığı (TL)
|Peşinat (%25) (TL)
|Vade (Ay)
|Başlangıç Taksidi (TL)
|2+1 (33 adet)
|1.809.610,44 - 2.396.192,04
|452.402,61 - 599.048,01
|120
|11.310,07 - 14.976,20
|3+1 (9 adet)
|2.299.847,88 - 2.883.249,60
|574.961,97 - 720.812,40
|120
|14.374,05 - 18.020,31
📌 Not: Projeye talebin fazla olması durumunda başvuru sahipleri arasında kura çekimi yapılacaktır.