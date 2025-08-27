Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ duyurdu! Ayda 14 bin TL'ye 2+1-3+1 daire müjdesi

Toplu Konut İdaresi'nden ev sahibi olma fırsatı... TOKİ 13'ü 2+1, 2'si 3+1 olmak üzere toplam 15 konutu kuralı satışla alıcıya sunuyor. Başvurular 8 Eylül'de başlayacak ve sadece beş gün sürecek. Son başvuru tarihi 12 Eylül. Başvurular Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılacak.

TOKİ'den Edirne Keşan'da ev sahibi olma fırsatı! 15 konut için başvurular 8-12 Eylül'de. 2+1 ve 3+1 dairelerin güncel fiyat listesi, 10.000 TL başvuru bedeli ve tüm detaylar burada. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir fırsatı daha duyurdu. Edirne'nin Keşan ilçesinde hayata geçirilen "Merkez 293 Adet Konut ve 10 Adet Dükkan" projesi kapsamında, 15 adet konut kuralı satış yöntemiyle yeni alıcılarını arıyor. Sınırlı sayıda sunulan bu konutlar için başvuru süreci ve ödeme koşulları netleşti. Peki, bu fırsattan kimler yararlanabilir? Başvuru süreci nasıl işleyecek? Fiyatlar ve ödeme planları nasıl? İşte TOKİ Edirne Keşan projesi hakkında bilmeniz gereken her şey.

HANGİ KONUTLAR SATIŞA SUNULUYOR?

Edirne Keşan Merkez projesi, modern yaşam alanları sunmayı hedefliyor. Bu satış döneminde projeden toplam 15 adet konut alıcılarla buluşacak. Konutların dağılımı ve tipleri şu şekilde:

2+1 Tipi Konut: 13 adet

3+1 Tipi Konut: 2 adet

Satışa sunulan konut sayısı sınırlı olduğu için, hak sahipleri kura çekilişi ile belirlenecektir.

ADIM ADIM BAŞVURU SÜRECİ: TARİHLER, ÜCRETLER VE GEREKLİ BİLGİLER

TOKİ'den ev sahibi olma yolundaki ilk ve en önemli adım, başvuru sürecini doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlamaktır. İşte izlemeniz gereken adımlar:

Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Başvurular oldukça kısa bir süre için açık olacak. Bu tarihleri kaçırmamak büyük önem taşıyor.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 08 Eylül 2025

Başvuru Bitiş Tarihi: 12 Eylül 2025

Başvuru Bedeli Ne Kadar?

Projeye başvuruda bulunmak isteyen adayların 10.000 TL başvuru bedelini ilgili banka şubesine yatırmaları gerekmektedir.

Başvuru Nereye Yapılacak?

Başvurular, Türkiye genelindeki tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla kabul edilecektir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Bu proje için başvurular tek bir kategoride toplanmıştır: "Diğer alıcı adayları". Bu kategori, genellikle şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az %40 engelli vatandaşlar veya emekliler gibi özel grupların dışında kalan tüm T.C. vatandaşlarını kapsar. Başvuru sayısının konut sayısından fazla olması durumunda hak sahipleri kura ile belirlenecektir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ VE SONRASI: SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından tüm adaylar için en heyecanlı bekleyiş olan kura çekilişi başlayacak.

Kura Tarihi: 22 Eylül 2025

Sözleşme İmzalama (Asil Hak Sahipleri): Kura sonucunda konut sahibi olmaya hak kazanan asil talihliler, 01 Ekim 2025 - 03 Ekim 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Keşan/Edirne şubesi başta olmak üzere tüm şubelerden sözleşmelerini imzalayabilecekler.

Sözleşme İmzalama (Yedek Hak Sahipleri): Asil hak sahiplerinin sözleşme imzalamaması durumunda kalan konutlar için yedek listedeki talihliler 13 Ekim 2025 tarihinde sözleşme imzalama hakkına sahip olacaklar.

FİYATLAR VE ÖDEME PLANLARI: KONUTLARIN MALİYETİ NE KADAR?

Projedeki konutların fiyatları; kat, cephe ve büyüklük gibi özelliklere göre değişiklik göstermektedir. Tüm konutlar için %25 peşinat ve 120 ay (10 yıl) vade imkanı sunulmaktadır.