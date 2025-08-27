TOKİ duyurdu! Ayda 14 bin TL’ye 2+1-3+1 daire müjdesi

ADIM ADIM BAŞVURU SÜRECİ: TARİHLER, ÜCRETLER VE GEREKLİ BİLGİLER

TOKİ'den ev sahibi olma yolundaki ilk ve en önemli adım, başvuru sürecini doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlamaktır. İşte izlemeniz gereken adımlar:

Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Başvurular oldukça kısa bir süre için açık olacak. Bu tarihleri kaçırmamak büyük önem taşıyor.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 08 Eylül 2025

Başvuru Bitiş Tarihi: 12 Eylül 2025

Başvuru Bedeli Ne Kadar?

Projeye başvuruda bulunmak isteyen adayların 10.000 TL başvuru bedelini ilgili banka şubesine yatırmaları gerekmektedir.

Başvuru Nereye Yapılacak?

Başvurular, Türkiye genelindeki tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla kabul edilecektir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Bu proje için başvurular tek bir kategoride toplanmıştır: "Diğer alıcı adayları". Bu kategori, genellikle şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az %40 engelli vatandaşlar veya emekliler gibi özel grupların dışında kalan tüm T.C. vatandaşlarını kapsar. Başvuru sayısının konut sayısından fazla olması durumunda hak sahipleri kura ile belirlenecektir.