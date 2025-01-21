Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ başvuru e-devlet 2025 | 250 bin Sosyal Konut projesi ne zaman başlayacak? Geri ödeme ve taksit bilgisi

TOKİ başvuru e-devlet 2025 | 250 bin Sosyal Konut projesi ne zaman başlayacak? Geri ödeme ve taksit bilgisi

Türkiye'de konut sahibi olmak isteyen vatandaşların merakla beklediği TOKİ 250 bin konut projesi ile ilgili son gelişmeler ve detaylar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. TOKİ'nin düşük gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen bu projede başvuru süreçleri, ödeme planı ve teslimat tarihleri gibi önemli bilgiler de netleşmeye başladı. İşte projeye dair bilinmesi gerekenler.

Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:17
TOKİ başvuru e-devlet 2025 | 250 bin Sosyal Konut projesi ne zaman başlayacak? Geri ödeme ve taksit bilgisi

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut hamlesi olarak ilan edilen TOKİ 250 bin konut projesi, ev sahibi olmayı hayal eden milyonlarca vatandaşın gündeminde. Peki TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak, ödeme planı nasıl olacak, başvuru şartları neler? İşte TOKİ 250 bin konut projesi hakkında merak edilen tüm detaylar.

TOKİ başvuru e-devlet 2025 | 250 bin Sosyal Konut projesi ne zaman başlayacak? Geri ödeme ve taksit bilgisi

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Konuya ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ başvuru e-devlet 2025 | 250 bin Sosyal Konut projesi ne zaman başlayacak? Geri ödeme ve taksit bilgisi

İlk İhale Kütahya Altıntaş'ta Yapıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi, Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Projeye ilişkin ilk ihale, bugün Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yapıldı.

TOKİ başvuru e-devlet 2025 | 250 bin Sosyal Konut projesi ne zaman başlayacak? Geri ödeme ve taksit bilgisi

Bu ihale, projenin başlama sürecini simgeliyor ve Haziran 2025'e kadar tüm konutların ihale süreçleri tamamlanacak.

TOKİ başvuru e-devlet 2025 | 250 bin Sosyal Konut projesi ne zaman başlayacak? Geri ödeme ve taksit bilgisi

Bakan Murat Kurum'dan Açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik." ifadelerini kullandı.