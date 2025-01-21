TOKİ başvuru e-devlet 2025 | 250 bin Sosyal Konut projesi ne zaman başlayacak? Geri ödeme ve taksit bilgisi

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut hamlesi olarak ilan edilen TOKİ 250 bin konut projesi, ev sahibi olmayı hayal eden milyonlarca vatandaşın gündeminde. Peki TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak, ödeme planı nasıl olacak, başvuru şartları neler? İşte TOKİ 250 bin konut projesi hakkında merak edilen tüm detaylar.