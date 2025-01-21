TOKİ başvuru e-devlet 2025 | 250 bin Sosyal Konut projesi ne zaman başlayacak? Geri ödeme ve taksit bilgisi
Türkiye'de konut sahibi olmak isteyen vatandaşların merakla beklediği TOKİ 250 bin konut projesi ile ilgili son gelişmeler ve detaylar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. TOKİ'nin düşük gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen bu projede başvuru süreçleri, ödeme planı ve teslimat tarihleri gibi önemli bilgiler de netleşmeye başladı. İşte projeye dair bilinmesi gerekenler.
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:17