Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ 500 bin konut başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? TOKİ sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular devam ederken takvimde kritik aşamaya girildi. 500 bin sosyal konut hedefiyle yola çıkan projeye özellikle dar ve orta gelir grubundan yoğun ilgi gösteriliyor. Başvuru süresi ilerledikçe gözler son tarihe çevrilmiş durumda.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 06:23
Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut adımı olarak duyurulan 500 bin konutluk proje, 10 Kasım 2025'te başvuruya açılmıştı. Uygun taksit seçenekleri ve uzun vadeli ödeme planları nedeniyle milyonlarca vatandaş başvurularını tamamladı. Gelir kriterlerini ve ikamet şartlarını karşılayanların sisteme akını sürerken, başvuruların biteceği tarih artık netleşmiş durumda.

Başvuru Kanallarına Göre Son Tarih Farklı

Projeye başvuru için iki farklı yol bulunuyor: e-Devlet üzerinden online işlem yapmak veya yetkili banka şubelerine gitmek. Ancak bu iki kanal için belirlenen bitiş tarihleri birbirinden farklı.

Banka Şubelerinde Son Gün: 19 Aralık 2025

Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden yapılacak başvurular 19 Aralık 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihe kadar gerekli belgelerle şubeye giden vatandaşlar ön başvurularını tamamlayabilecek.

E-Devlet İçin Son Tarih: 18 Aralık 2025

Dijital ortamı tercih edenler için e-Devlet kapısı üzerinden başvurular 18 Aralık 2025 Perşembe gününe kadar açık kalacak. Takvimin sıkı takip edilmesi, olası yoğunluk nedeniyle başvuru kaçırma riskini ortadan kaldırıyor.

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

Projeye e-Devlet üzerinden başvurmak, sürecin en pratik yolu olarak öne çıkıyor. Sistem üzerinden kimlik doğrulamasının ardından TOKİ'nin başvuru ekranına ulaşan kullanıcılar, adres ve gelir bilgilerini doldurup yönlendirilen ödeme adımını tamamlıyor.