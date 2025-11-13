TOKİ 500 bin konut 1. taksit ödemesi ne zaman başlayacak, aylık ödeme ne kadar? 1+1 2+1 evler için taksit planı

1+1 ve 2+1 Konutlar İçin Detaylı Ödeme Planı

Açıklanan ödeme tablosuna göre Türkiye genelinde;

• 55 metrekare 1+1 daireler için 180 bin TL peşinat ve aylık 6 bin 750 TL taksit,

• 65 metrekare 2+1 daireler için 220 bin TL peşinat ve aylık 8 bin 250 TL taksit,

• 80 metrekare 2+1 daireler için 265 bin TL peşinat ve aylık 9 bin 938 TL taksit uygulanacak.