TOKİ 500 bin konut 1. taksit ödemesi ne zaman başlayacak, aylık ödeme ne kadar? 1+1 2+1 evler için taksit planı
Uygun fiyatla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci resmen başladı. 1+1 ve 2+1 daire tipleri için başvurular e-Devlet, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden alınıyor. 19 Aralık'a kadar devam edecek süreçte başvuru ücreti 5 bin TL olarak duyurulurken ödeme planı ve taksit başlangıç tarihleri yoğun şekilde araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:15