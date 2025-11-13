Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ 500 bin konut 1. taksit ödemesi ne zaman başlayacak, aylık ödeme ne kadar? 1+1 2+1 evler için taksit planı

TOKİ 500 bin konut 1. taksit ödemesi ne zaman başlayacak, aylık ödeme ne kadar? 1+1 2+1 evler için taksit planı

Uygun fiyatla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci resmen başladı. 1+1 ve 2+1 daire tipleri için başvurular e-Devlet, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden alınıyor. 19 Aralık'a kadar devam edecek süreçte başvuru ücreti 5 bin TL olarak duyurulurken ödeme planı ve taksit başlangıç tarihleri yoğun şekilde araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:15
Projeye başvurmak isteyenlerden 5 bin TL talep edilecek. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden ise herhangi bir ücret alınmayacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte gözler, peşinat oranı, aylık taksit tutarları ve vade seçeneklerine çevrildi.

Taksitler Şehir Bazında Değişiyor

TOKİ'nin duyurduğu ödeme planına göre taksitler İstanbul'da 7 bin 313 TL'den, diğer illerde ise 6 bin 750 TL'den başlayacak. Konutların satış bedelleri 1 milyon 800 bin TL'den başlayan fiyatlarla yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkânıyla sunulacak.

1+1 ve 2+1 Konutlar İçin Detaylı Ödeme Planı

Açıklanan ödeme tablosuna göre Türkiye genelinde;

• 55 metrekare 1+1 daireler için 180 bin TL peşinat ve aylık 6 bin 750 TL taksit,
• 65 metrekare 2+1 daireler için 220 bin TL peşinat ve aylık 8 bin 250 TL taksit,
• 80 metrekare 2+1 daireler için 265 bin TL peşinat ve aylık 9 bin 938 TL taksit uygulanacak.

İstanbul özelinde ise rakamlar şöyle güncellendi:

• 55 metrekare 1+1 daireler için 195 bin TL peşinat ve 7 bin 313 TL taksit,
• 65 metrekare 2+1 daireler için 245 bin TL peşinat ve 9 bin 188 TL taksit,
• 80 metrekare 2+1 daireler için 295 bin TL peşinat ve 11 bin 63 TL taksit.

Taksitler 6 Ayda Bir Güncellenecek

TOKİ, başlangıç taksit tutarlarının 6 ayda bir memur maaş artışı oranına göre güncelleneceğini de bildirdi.