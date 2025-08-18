TOKİ 250 bin sosyal konut başvurusu 2025: Tarih ve şartlar açıklandı

TOKİ tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek 250 bin sosyal konut projesi, ev sahibi olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlar, gençler, emekliler ve ilk kez konut sahibi olacak kişiler tarafından yakından takip ediliyor. BAŞVURULAR BAŞLADI MI? Şu an için TOKİ 250 bin sosyal konut başvurusu e-Devlet üzerinden henüz açılmadı. Projenin başvuruları yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşa açılacak. PROJEDE KİMLER ÖNCELİKLİ? Gençler (18 yaşını doldurmuş olanlar) Emekliler Engelli vatandaşlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlere özel kontenjan ayrılacağını ve geçmiş projelerde olduğu gibi bu projede de öncelik tanınacağını duyurdu. BAŞVURU ŞARTLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları henüz yayımlanmadı. Şartlar belli olur olmaz haberimize eklenecektir. Türkiye genelinde bugüne kadar 1,5 milyon sosyal konut hayata geçirilmiş olup, yeni proje ile bu sayı daha da artacak. TOKİ 250 bin sosyal konut başvurusu başladı mı? Hayır, başvurular henüz açılmadı. Başvurular yıl sonu veya önümüzdeki yılın başında başlayacak. Kimler öncelikli olacak? Gençler, emekliler ve engelli vatandaşlar başvuruda öncelikli olacak. Başvuru şartları açıklandı mı? Henüz açıklanmadı. Şartlar belli olur olmaz güncellenecektir. KAYNAK: takvim.com.tr Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır