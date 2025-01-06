TOKİ 2025 BAŞVURU E-DEVLET | 250 bin konut başvuru şartları neler? Hangi iller kapsamda?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında başvuruların hız kazandığını ve Ocak 2025 itibarıyla sürecin daha da ivme kazanacağını duyurmuştu. Bakan Kurum geçtiğimiz aylarda başlayan konut ihalelerinin önemli bir aşamaya geldiğini belirterek yeni takvimin oluşturulduğunu açıkladı. Peki 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman? İşte merak edilen tarihler.
Giriş Tarihi: 06.01.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 09:55