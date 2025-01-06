TOKİ 2025 BAŞVURU E-DEVLET | 250 bin konut başvuru şartları neler? Hangi iller kapsamda?

İHALE TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak öne çıkan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında, TOKİ yeni konutlar, altyapı ve çevre düzenlemeleri için ihale süreçlerini sürdürüyor.

7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek ve bu süreçte 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihaleler gerçekleştirilecek. Bunların 128 bin 378'i büyük şehirlerde yer alacak. Böylece, 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki tüm konutların ihale işlemleri tamamlanmış olacak.

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