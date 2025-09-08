Togg T10F sedan satışa çıktı mı? Togg Eylül 2025 fiyat listesi açıklandı! İşte Togg araçlarında son durum

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Eylül 2025 itibarıyla hem güncel fiyat listesi hem de yeni sedan modeli T10F ile gündemde. SUV modeli T10X ile pazarda güçlü bir konuma gelen marka, fiyatlarda ağustos ayında yapılan artışın ardından bu ay herhangi bir değişikliğe gitmedi. Böylece vatandaşlar, T10X'in güncel fiyatlarını merakla araştırırken bir yandan da T10F'in satış tarihini ve tahmini fiyat aralığını öğrenmeye çalışıyor. 2023'te tanıtılan T10F'in bu ayın sonunda satışa çıkması bekleniyor. Ayrıca Togg, faizsiz kredi kampanyalarıyla tüketicilere ek avantajlar sunmayı sürdürüyor.