Kadraj Galeri Kadraj İkon Togg T10F sedan satışa çıktı mı? Togg Eylül 2025 fiyat listesi açıklandı! İşte Togg araçlarında son durum

Togg T10F sedan satış fiyatları oldukça merak ediliyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg 2025 yılının en çok konuşulan markaları arasında yer alıyor. SUV modeli T10X ile güçlü bir satış grafiği yakalayan şirket şimdi de sedan modeli T10F için hazırlıklarını sürdürüyor. Eylül ayı itibarıyla güncel fiyat listesi açıklandı. Vatandaşlar hem T10X fiyatlarını hem de T10F'in satış tarihi ve tahmini fiyat aralığını merak ediyor. İşte Eylül 2025 Togg fiyatları, opsiyon paketleri, teknik özellikler ve finansman destekleri…

Giriş Tarihi: 08.09.2025 15:15
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Eylül 2025 itibarıyla hem güncel fiyat listesi hem de yeni sedan modeli T10F ile gündemde. SUV modeli T10X ile pazarda güçlü bir konuma gelen marka, fiyatlarda ağustos ayında yapılan artışın ardından bu ay herhangi bir değişikliğe gitmedi. Böylece vatandaşlar, T10X'in güncel fiyatlarını merakla araştırırken bir yandan da T10F'in satış tarihini ve tahmini fiyat aralığını öğrenmeye çalışıyor. 2023'te tanıtılan T10F'in bu ayın sonunda satışa çıkması bekleniyor. Ayrıca Togg, faizsiz kredi kampanyalarıyla tüketicilere ek avantajlar sunmayı sürdürüyor.

TOGG T10X EYLÜL 2025 FİYAT LİSTESİ

Togg, 2024'te lansmana özel olarak 1 milyon 432 bin 600 TL'den satışa sunduğu T10X modelinde, 2025'in ilk yarısında yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası fiyat artışına gitmişti. Ağustos ayında zamlanan fiyatlar Eylül ayında sabit kaldı.

📌 Eylül 2025 Togg T10X fiyat listesi:

V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

OPSİYON PAKETLERİ VE EKSTRA DONANIMLAR

Togg, kullanıcıların tercihine göre farklı opsiyonel paketler sunuyor. Eylül 2025 itibarıyla opsiyon fiyatları şöyle:

19 inç Jantlar: 40.000 TL

Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 50.000 TL

Kış Paketi (V2): 25.000 TL

Akıllı Destek Paketi (V2): 30.000 TL

22 kW AC Şarj Kapasitesi: 40.000 TL

Panoramik Cam Tavan: 65.000 TL

Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 65.000 TL

TOGG T10X TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Performansı ve donanımıyla dikkat çeken Togg T10X, hem şehir içi hem uzun yol kullanımı için tasarlandı.

Motor Gücü: 160 kW (218 HP)

Tork: 350 Nm

0-100 km/s: 7,8 saniye

Azami Hız: 180 km/s

Ortalama Tüketim: 16,9 kWh/100 km

Bagaj Hacmi: 441 litre

Motor Türü: PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor)

TOGG T10F SEDAN İÇİN GERİ SAYIM

2023 sonunda tanıtılan ve büyük heyecan yaratan sedan model T10F, Togg'un ikinci büyük atağı olarak öne çıkıyor. Şirketten yapılan son açıklamaya göre T10F, Eylül 2025'in sonunda satışa çıkacak.

Ön siparişlerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Resmi fiyat listesi henüz açıklanmadı ancak T10F'in, T10X'e kıyasla daha uygun fiyatlarla piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

📌 Tahmini Togg T10F fiyat aralığı:

Giriş seviyesi T10F: ~1.600.000 TL

Uzun menzil versiyonu: ~1.875.000 – 1.950.000 TL