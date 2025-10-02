TOBB Nefes Kredisi Ekim 2025: TOBB Nefes Kredisi hangi bankalar veriyor, faiz oranı, vade sayısı kaç?

TOBB'a bağlı Oda ve Borsa üyesi tüm işletmelerin faydalanabileceği kredi sunduğu esnek ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. Programın en önemli avantajı, işletmelere finansmanı kullandıktan sonra toparlanmaları için zaman tanıyan 6 aylık anapara ödemesiz dönem. Bu sayede firmalar aldıkları krediyi hemen yatırıma veya işletme sermayesine dönüştürüp, gelir yaratmaya başladıktan sonra geri ödemeye başlayacak.