TOBB Nefes Kredisi Ekim 2025: TOBB Nefes Kredisi hangi bankalar veriyor, faiz oranı, vade sayısı kaç?

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için kritik bir destek paketi devreye girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve 7 bankanın iş birliğiyle hayata geçirilen 'TOBB Nefes Kredisi' yeni dönem başvuruları 2 Ekim 2025 itibarıyla başladı. Toplamda 25 milyar TL'lik bir hacme sahip olan paketle, KOBİ'lere firma başına 1,5 milyon TL'ye kadar, piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla finansman sağlanacak. Peki TOBB Nefes Kredisini hangi bankalar veriyor, faiz oranı, vade sayısı kaç?

KOBİ'lerin nakit akışını düzenlemek için TOBB nefes kredisi yeniden devreye alınıyor. Toplam 25 milyar Türk Lirası büyüklüğündeki bu paket on binlerce işletme için kullanılacak.

TOBB'a bağlı Oda ve Borsa üyesi tüm işletmelerin faydalanabileceği kredi sunduğu esnek ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. Programın en önemli avantajı, işletmelere finansmanı kullandıktan sonra toparlanmaları için zaman tanıyan 6 aylık anapara ödemesiz dönem. Bu sayede firmalar aldıkları krediyi hemen yatırıma veya işletme sermayesine dönüştürüp, gelir yaratmaya başladıktan sonra geri ödemeye başlayacak.

Başvurular Ne Zaman ve Nereye Yapılacak?

Başvurular 2 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla başlıyor. İşletmeler, aşağıdaki 7 bankanın şubeleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler:

İşte O Bankalar

Halkbank

Vakıfbank

Ziraat Bankası

Denizbank

Garanti Bankası

Akbank

Ziraat Katılım

Kimler Başvurabilir?

TOBB'a bağlı tüm Oda ve Borsa üyesi işletmeler (şirketler) başvuru yapma hakkına sahiptir. Başvuru öncesinde Odanızdan veya Borsanızdan "Nefes Kredisi Başvurusu İçindir" ibareli faaliyet belgesi almanız gerekebilir.