TOBB Nefes Kredisi Ekim 2025: TOBB Nefes Kredisi hangi bankalar veriyor, faiz oranı, vade sayısı kaç?

TOBB Nefes Kredisi başladı! İşte faiz oranları ve anlaşmalı bankalar
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için kritik bir destek paketi devreye girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve 7 bankanın iş birliğiyle hayata geçirilen 'TOBB Nefes Kredisi' yeni dönem başvuruları 2 Ekim 2025 itibarıyla başladı. Toplamda 25 milyar TL'lik bir hacme sahip olan paketle, KOBİ'lere firma başına 1,5 milyon TL'ye kadar, piyasa koşullarının altında faiz oranlarıyla finansman sağlanacak. Peki TOBB Nefes Kredisini hangi bankalar veriyor, faiz oranı, vade sayısı kaç?
Giriş Tarihi: 02.10.2025 10:41