Tırnaklarınız ne kadar yaşayacağınızı gösteriyor! Eğer çok hızlı uzuyorsa...

Sinclair, 1979 yılında yapılan ve 271 kişinin tırnak büyümesini birkaç yıl boyunca izleyen bir araştırmadan bahsediyor. Araştırmaya göre, 30 yaşından sonra tırnak büyüme hızı yılda yaklaşık %0.5 azalıyor. Bu durum, tırnak büyüme hızının biyolojik yaşın basit ve invazif olmayan bir göstergesi olabileceğini düşündürüyor.