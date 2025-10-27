Kadraj Galeri Kadraj İkon Ticaret Bakanlığı ve TÜİK işçi alımı yapacak! Müfettiş yardımcısı ve bilişim personeli alımı şartları neler?

Ticaret Bakanlığı ve TÜİK işçi alımı yapacak! Müfettiş yardımcısı ve bilişim personeli alımı şartları neler?

Ekim ayı bitmeden personel alım ilanları gelmeye devam ediyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na 15 müfettiş yardımcısı alacak. TÜİK ise 10 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Başvurular kasım ayında Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Peki başvuru şartları neler, hangi branşlara alım yapılacak? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 10:37
Ticaret Bakanlığı ve TÜİK işçi alımı yapacak! Müfettiş yardımcısı ve bilişim personeli alımı şartları neler?

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 ticaret müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 3-14 Kasım 2025 tarihleri arasında "Kariyer Kapısı" platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Ticaret Bakanlığı ve TÜİK işçi alımı yapacak! Müfettiş yardımcısı ve bilişim personeli alımı şartları neler?

Giriş sınavının yazılı aşaması 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara'da, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacak. Adayların sınav giriş bilgileri, sınav tarihinden en geç 15 gün önce Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

Ticaret Bakanlığı ve TÜİK işçi alımı yapacak! Müfettiş yardımcısı ve bilişim personeli alımı şartları neler?

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından, kadro sayısının dört katı kadar kişi sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınavın tarihi ve yeri daha sonra duyurulacak.

Ticaret Bakanlığı ve TÜİK işçi alımı yapacak! Müfettiş yardımcısı ve bilişim personeli alımı şartları neler?

TÜİK 10 Bilişim Personeli Alımı Yapacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da bünyesinde görev yapmak üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Ticaret Bakanlığı ve TÜİK işçi alımı yapacak! Müfettiş yardımcısı ve bilişim personeli alımı şartları neler?

Başvurular, e-Devlet üzerinden TÜİK - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.