Ticaret Bakanlığı ve TÜİK işçi alımı yapacak! Müfettiş yardımcısı ve bilişim personeli alımı şartları neler?
Ekim ayı bitmeden personel alım ilanları gelmeye devam ediyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na 15 müfettiş yardımcısı alacak. TÜİK ise 10 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Başvurular kasım ayında Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Peki başvuru şartları neler, hangi branşlara alım yapılacak? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 27.10.2025 10:37