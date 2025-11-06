THY’den lise mezununa iş ilanı! Pilot ve Kabin memuru dışında hangi kadrolar var? Güncel başvuru listesi...

Pilot ve Kabin Memuru Alımı Şartları (2026 Beklentisi)

THY'nin marka yüzü olan ve her yıl binlerce başvuru alan Pilot ve Kabin Memuru alımları, 2026 yılı büyüme planlarının temelini oluşturuyor.

Pilot Adayı Şartları:

Pilot adayları için deneyim, sağlık ve yabancı dil bilgisi esastır. Aranılan temel şartlar:

T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak.

01.01.1973 tarihinden sonra doğmuş olmak.

En az lise mezunu olmak (Yurt dışı mezunları için denklik şartı).

Uçuş kusuru nedeniyle ceza almamış ve adli sicil kaydı bulunmamak.

Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecil ettirmiş olmak.

Tecrübeli pilotlar için; başvurulan uçak tipinde en az 500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak.