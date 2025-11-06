THY'den lise mezununa iş ilanı! Pilot ve Kabin memuru dışında hangi kadrolar var? Güncel başvuru listesi...
Türk Hava Yolları (THY), 2026 yılı büyüme hedefleri doğrultusunda personel alımı başlattı. 6 Kasım 2025 itibarıyla yayımlanan güncel ilanlar listesinde lise mezunundan tecrübeli pilota kadar geniş bir yelpazede kadrolar yer alıyor. Simülatör Uçuş Öğretmenleri (SFI) ve Engelli Çalışan Kadrosu gibi kritik pozisyonlar için başvurular THY Kariyer Portalı üzerinden devam ediyor. İşte THY'nin aradığı şartlar, aktif ilan listesi ve başvuru süreci.
Giriş Tarihi: 06.11.2025 11:14