THY’den lise mezununa iş ilanı! Pilot ve Kabin memuru dışında hangi kadrolar var? Güncel başvuru listesi...

Türk Hava Yolları (THY), 2026 yılı büyüme hedefleri doğrultusunda personel alımı başlattı. 6 Kasım 2025 itibarıyla yayımlanan güncel ilanlar listesinde lise mezunundan tecrübeli pilota kadar geniş bir yelpazede kadrolar yer alıyor. Simülatör Uçuş Öğretmenleri (SFI) ve Engelli Çalışan Kadrosu gibi kritik pozisyonlar için başvurular THY Kariyer Portalı üzerinden devam ediyor. İşte THY'nin aradığı şartlar, aktif ilan listesi ve başvuru süreci.

Giriş Tarihi: 06.11.2025 11:14
Kasım Ayı Güncel Personel Alımı İlan Listesi

Türk Hava Yolları, yıl sonuna doğru kadrolarını güçlendirmek amacıyla çeşitli alanlarda uzman ve destek personeli alımına hız verdi. 6 Kasım 2025 itibarıyla aktif olan ve büyük ilgi gören ilanlardan bazıları şunlardır:

Simülatör Uçuş Öğretmeni (SFI) Alımı

Uçuş Öğretmeni (FI) Alımı

Take-Off Sr. (Kalite Güvence) Uzman Personel Alımı

THY A.O. Engelli Çalışan Kadrosu Alımı

Teknik Personel ve Destek Hizmetleri Kadroları (Lise/Önlisans)

Kabin Memuru ve Pilot Adayı Alımları (Sürekli İlan)

Pilot ve Kabin Memuru Alımı Şartları (2026 Beklentisi)

THY'nin marka yüzü olan ve her yıl binlerce başvuru alan Pilot ve Kabin Memuru alımları, 2026 yılı büyüme planlarının temelini oluşturuyor.

Pilot Adayı Şartları:

Pilot adayları için deneyim, sağlık ve yabancı dil bilgisi esastır. Aranılan temel şartlar:

T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak.

01.01.1973 tarihinden sonra doğmuş olmak.

En az lise mezunu olmak (Yurt dışı mezunları için denklik şartı).

Uçuş kusuru nedeniyle ceza almamış ve adli sicil kaydı bulunmamak.

Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecil ettirmiş olmak.

Tecrübeli pilotlar için; başvurulan uçak tipinde en az 500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak.

Kabin Memuru Adayı Şartları:

Havacılık sektörüne adım atmak isteyen kabin memuru adayları için ise şunlar aranıyor:

30 yaşından büyük olmamak.

En az lise mezunu olmak.

Çok iyi derecede İngilizce biliyor olmak.

Boy şartı: 160 cm'den kısa ve 180 cm'den uzun olmamak.

THY'nin belirlediği fiziki görünüş ve sağlık şartlarını sağlamak.

Uzmanlık ve Tecrübeli Kadrolar İçin Özel Şartlar

THY belirtilen bu özel pozisyonlarda teknik yeterliliğe ve tecrübeye büyük önem veriyor:

Simülatör Uçuş Öğretmeni (SFI) Alımı: 01.01.1990'dan önce ve 01.01.1955'ten sonra doğmuş, en az lise mezunu, disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış ve gerekli uçuş deneyimi paketine sahip adaylar kabul ediliyor.

Take-Off Sr. (Kalite Güvence): Bu pozisyon için adaylardan dijital okuryazarlık, analiz etme, problem çözme, kök neden analizi (Root Cause Analysis) ve düzeltici faaliyet planlama (CAPA) tecrübesi beklenmektedir. Bu pozisyon, teknik doküman ve mevzuat okuma/yazma konusunda yetkinlik gerektirir.