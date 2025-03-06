THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman sona erecek? Take-Off 101 başvuru sonuçları açıklandı mı?
Türk Hava Yolları (THY) üniversite öğrencilerine yönelik "Take-Off 101" yetenek programının başvurularının başladığını duyurdu. Öğrenciler eğitimleri sırasında yarı zamanlı çalışma imkanı sunan bu program sayesinde hem kariyerlerine erken bir adım atabilecek hem de THY'nin geniş iş ağı içinde deneyim kazanabilecekler. Peki THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman bitecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 10:41