THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman sona erecek? Take-Off 101 başvuru sonuçları açıklandı mı?

Başvuru Şartları Nelerdir?

THY Take-Off 101 programına başvurmak için belirli şartları taşımanız gerekiyor. Başvuru için şu koşullar aranıyor:

Yaş Şartı: Adayların 01.01.2001 ve sonrasında doğmuş olmaları gerekiyor.

Eğitim Durumu: En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin 2., 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak.

Genel Not Ortalaması: Adayların not ortalamasının en az 76 (100'lük sistemde) veya 3,00 (4'lük sistemde) olması ve bunu belgeleyebilmesi gerekiyor.

