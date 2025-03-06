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THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman sona erecek? Take-Off 101 başvuru sonuçları açıklandı mı?

Türk Hava Yolları (THY) üniversite öğrencilerine yönelik "Take-Off 101" yetenek programının başvurularının başladığını duyurdu. Öğrenciler eğitimleri sırasında yarı zamanlı çalışma imkanı sunan bu program sayesinde hem kariyerlerine erken bir adım atabilecek hem de THY'nin geniş iş ağı içinde deneyim kazanabilecekler. Peki THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman bitecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 10:41
THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman sona erecek? Take-Off 101 başvuru sonuçları açıklandı mı?

Türk Hava Yolları (THY), üniversite öğrencilerine sunduğu fırsatlar ile kariyerlerine yön verme imkanı sunmaya devam ediyor. THY Take-Off 101 programı, üniversite 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine, eğitimlerini sürdürürken yarı zamanlı çalışma olanağı sağlıyor. Öğrenciler başarıyla tamamladıkları değerlendirme süreçlerinin ardından, İstanbul'daki ofislerde bir yıl boyunca çalışarak deneyim kazanacaklar.

THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman sona erecek? Take-Off 101 başvuru sonuçları açıklandı mı?

Başvurular Ne Zaman Bitecek?

THY Take-Off 101 programına başvurular 29 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Program genç yeteneklerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını amaçlıyor ve öğrenciler bu fırsattan yararlanmak için başvurularını bu tarihe kadar tamamlamaları gerekiyor.

THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman sona erecek? Take-Off 101 başvuru sonuçları açıklandı mı?

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Henüz başvuru sonuçları hakkında açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman sona erecek? Take-Off 101 başvuru sonuçları açıklandı mı?

Başvuru Şartları Nelerdir?

THY Take-Off 101 programına başvurmak için belirli şartları taşımanız gerekiyor. Başvuru için şu koşullar aranıyor:

Yaş Şartı: Adayların 01.01.2001 ve sonrasında doğmuş olmaları gerekiyor.
Eğitim Durumu: En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin 2., 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak.
Genel Not Ortalaması: Adayların not ortalamasının en az 76 (100'lük sistemde) veya 3,00 (4'lük sistemde) olması ve bunu belgeleyebilmesi gerekiyor.

THY Take-Off 101 başvuruları ne zaman sona erecek? Take-Off 101 başvuru sonuçları açıklandı mı?

İngilizce Bilgisi: İyi derecede İngilizce bilgisi şart.
Çalışma Koşulları: İstanbul'daki ofislerde haftada en fazla 30 saat çalışabilme imkanı sunuluyor. Adayların, haftada en az 2 gün tam zamanlı çalışabilecek olmaları bekleniyor.
Adli Sicil: Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamalıdır.