THY İŞE ALIM SÜRECİ 2025: Kabin memuru, pilot, dispeçer ve uçuş öğretmeni şartları neler? Başvurular başladı mı?

Türk Hava Yolları, 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı. Ağustos ayı itibarıyla kabin memuru, pilot, uçuş öğretmeni ve dispeçer pozisyonlarında kapsamlı personel alım süreci başlatıldı. Hem tecrübeli hem de tecrübesiz adaylara fırsat sunan bu büyük istihdam planı, havacılık sektöründe kariyer hedefleyen binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor.