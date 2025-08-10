THY İŞE ALIM SÜRECİ 2025: Kabin memuru, pilot, dispeçer ve uçuş öğretmeni şartları neler? Başvurular başladı mı?
Havacılık sektöründe kariyer hayali kuranlar için Türk Hava Yolları'ndan sevindiren duyuru geldi. THY, 2025 yılı istihdam planı kapsamında binlerce kişilik yeni kadro ilanını yayımlayarak başvuru sürecini resmen başlattı. Yayınlanan ilana göre kabin memuru, kaptan pilot, dispeçer ve uçuş öğretmeni başta olmak üzere birçok kritik pozisyon için alımlar yapılacak. Başvurular THY'nin resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.
Giriş Tarihi: 10.08.2025 15:55