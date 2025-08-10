Kadraj Galeri Kadraj İkon THY İŞE ALIM SÜRECİ 2025: Kabin memuru, pilot, dispeçer ve uçuş öğretmeni şartları neler? Başvurular başladı mı?

Havacılık sektöründe kariyer hayali kuranlar için Türk Hava Yolları'ndan sevindiren duyuru geldi. THY, 2025 yılı istihdam planı kapsamında binlerce kişilik yeni kadro ilanını yayımlayarak başvuru sürecini resmen başlattı. Yayınlanan ilana göre kabin memuru, kaptan pilot, dispeçer ve uçuş öğretmeni başta olmak üzere birçok kritik pozisyon için alımlar yapılacak. Başvurular THY'nin resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 15:55
Türk Hava Yolları, 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı. Ağustos ayı itibarıyla kabin memuru, pilot, uçuş öğretmeni ve dispeçer pozisyonlarında kapsamlı personel alım süreci başlatıldı. Hem tecrübeli hem de tecrübesiz adaylara fırsat sunan bu büyük istihdam planı, havacılık sektöründe kariyer hedefleyen binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor.

En Az Lise Mezunlarına Havacılık Fırsatı

THY'nin yayımladığı ilanlara göre, birçok pozisyon için en az lise mezunu olmak başvuru şartları arasında yer alıyor. Özellikle kabin memuru adaylarında; yabancı dil bilgisi, fiziksel uygunluk, iletişim becerileri ve temsil yeteneği ön plana çıkıyor.

Pilot, ikinci pilot (cadet) ve uçuş öğretmeni pozisyonlarında ise lisans mezuniyeti, SHGM onaylı sertifikalar ve belirli uçuş tecrübeleri aranıyor. Tecrübeli adayların yanı sıra, yetiştirilmek üzere kadro açılan ilanlar da bulunuyor.

Başvurular Sadece Online Alınıyor

Tüm başvurular THY'nin resmi kariyer platformu careers.turkishairlines.com üzerinden kabul ediliyor. Adayların, başvurmak istedikleri pozisyona ait ilan detaylarını dikkatle incelemesi, özgeçmişlerini eksiksiz yüklemesi ve gerekli belgeleri sisteme aktarması gerekiyor.

2025'te Açılan Bazı Pozisyonlar

THY'nin ilan listesinde dikkat çeken pozisyonlardan bazıları şöyle:

Take-Off Sr. (Yer Operasyon Eğitmen Adayı)

Take-Off Cadet (Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı)

Dispeçer OJT Stajı

Take-Off Cabin (Tecrübeli) Kadın/Erkek

Take-Off Cabin (İkinci Yabancı Dil Bilen) Kadın/Erkek

Take-Off Cabin (Hizmet Sektörü Deneyimli) Kadın/Erkek

Take-Off Cabin (Tecrübesiz) Kadın

Uçuş Öğretmeni (FI)