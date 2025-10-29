THY - AJET UCUZA BİLET KAMPANYASI: 29 Ekim’de yüzde 29 indirimli! Bilet kampanyası hangi tarihleri ve rotaları kapsıyor?

Cumhuriyet Bayramı'na özel uçak biletlerinde fırsat duyurusu geldi! THY ve AJET, 29 Ekim'e özel başlattığı kampanya ile yolcularına yurt içi uçuşlarda indirim sunuyor. Kampanya, sadece belirli tarihler ve rotalarda geçerli. İşte uygun fiyatlı biletleri yakalamak isteyenler için tüm detaylar...