THY - AJET UCUZA BİLET KAMPANYASI: 29 Ekim’de yüzde 29 indirimli! Bilet kampanyası hangi tarihleri ve rotaları kapsıyor?

Türk Hava Yolları (THY) ve AJET, Cumhuriyet Bayramı'na özel bilet kampanyasıyla uçak yolculuklarını daha uygun hale getiriyor. 29 Ekim itibarıyla geçerli olan bu kampanya kapsamında yurt içi uçuşlarda uygun fiyatlarla bilet satın alınabilecek. Peki indirimli biletler hangi tarihleri ve rotaları kapsıyor? İşte uçuş noktaları ve tarihlerine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 29.10.2025 11:43
Cumhuriyet Bayramı'na özel uçak biletlerinde fırsat duyurusu geldi! THY ve AJET, 29 Ekim'e özel başlattığı kampanya ile yolcularına yurt içi uçuşlarda indirim sunuyor. Kampanya, sadece belirli tarihler ve rotalarda geçerli. İşte uygun fiyatlı biletleri yakalamak isteyenler için tüm detaylar...

✈️ THY'den 29 Ekim'e Özel Yurt İçi Uçak Bileti Kampanyası

📅 Kampanya ve Seyahat Tarihleri

  • Kampanya satışları: 29 – 30 Ekim 2025

  • Seyahat dönemi: 01 Aralık 2025 – 15 Ocak 2026

  • Hariç dönem: 26 Aralık 2025 – 01 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar kampanya kapsamında değildir.

🏙️ Geçerli Rotalar

  • İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi direkt uçuşlar

Kampanya, KKTC Ercan Havalimanı uçuşları ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile codeshare/AJet uçuşları için geçerli değildir.