Tepsi tepsi gidiyor! Bayram sabahı ne pişirsem diye düşünmeyin! Pofuduk poğaça tarifi
Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayramlar sevdiklerimizle bir araya gelmek ve mübarek günlerin bereketini paylaşmak için güzel vakitlerdir. Ramazan Bayramı'nda kalabalık sofralar kurulur ve paylaşmanın fazileti ve bereketi tekrar hatırlatılır. 'Bayram sabahı ne pişirsem?' diye düşünenler için tam kıvamında pofuduk poğaça tarifini paylaşmak isteriz. İşte tepsi tepsi gidecek o poğaçanın yapım aşamaları ve püf noktaları.
Giriş Tarihi: 21.03.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:25