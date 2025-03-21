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Tepsi tepsi gidiyor! Bayram sabahı ne pişirsem diye düşünmeyin! Pofuduk poğaça tarifi

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayramlar sevdiklerimizle bir araya gelmek ve mübarek günlerin bereketini paylaşmak için güzel vakitlerdir. Ramazan Bayramı'nda kalabalık sofralar kurulur ve paylaşmanın fazileti ve bereketi tekrar hatırlatılır. 'Bayram sabahı ne pişirsem?' diye düşünenler için tam kıvamında pofuduk poğaça tarifini paylaşmak isteriz. İşte tepsi tepsi gidecek o poğaçanın yapım aşamaları ve püf noktaları.

Giriş Tarihi: 21.03.2025 13:25 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:25
Tepsi tepsi gidiyor! Bayram sabahı ne pişirsem diye düşünmeyin! Pofuduk poğaça tarifi

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı! Bayram, sevdiklerimizle bir araya gelip mübarek günlerin bereketini paylaşmak için en güzel zamanlardan biridir. Bayram sabahları, geniş sofralar etrafında toplanarak paylaşmanın faziletini ve bereketini bir kez daha hatırlarız. Eğer siz de "Bayram sabahı ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız, işte tam kıvamında, pofuduk pofuduk poğaçalar için tarif ve püf noktaları! Bu poğaçalar bayramda sofralarınızda adeta bir lezzet şöleni sunacak. Hem yapımı kolay hem de çok lezzetli! Hadi başlayalım...

Tepsi tepsi gidiyor! Bayram sabahı ne pişirsem diye düşünmeyin! Pofuduk poğaça tarifi

Pofuduk Poğaça Tarifi

Malzemeler:

  1. 1 su bardağı ılık süt
  2. 1 su bardağı ılık su
  3. 1/2 su bardağı sıvı yağ
  4. 1 paket yaş maya (42 gram)
  5. 1 yemek kaşığı toz şeker
  6. 1 tatlı kaşığı tuz
  7. 1 adet yumurta (üzerine sürmek için 1 yumurta sarısı)
  8. 5-6 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
  9. 100 gram tereyağı (eritilmiş, iç harcı için)
  10. 1 paket beyaz peynir veya lor peyniri (isteğe bağlı iç harcı için)
Tepsi tepsi gidiyor! Bayram sabahı ne pişirsem diye düşünmeyin! Pofuduk poğaça tarifi

Yapılışı:

  1. Mayayı Hazırlayın: Ilık süt, ılık su, şeker ve mayayı bir kaba alıp karıştırın. Karışımda maya aktif hale gelip kabarmaya başlayana kadar 10 dakika kadar bekletin.

Tepsi tepsi gidiyor! Bayram sabahı ne pişirsem diye düşünmeyin! Pofuduk poğaça tarifi
  1. Hamuru Yoğurun: Karışıma sıvı yağı, tuzu, yumurtayı ekleyin ve karıştırın. Yavaş yavaş unu ekleyerek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Unu azar azar eklemek, hamurun kıvamını tutturmanıza yardımcı olur.
Tepsi tepsi gidiyor! Bayram sabahı ne pişirsem diye düşünmeyin! Pofuduk poğaça tarifi
  1. Hamuru Mayalandırın: Hamuru yoğurduktan sonra üzerini temiz bir bezle örtün ve 1 saat kadar sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına çıkana kadar bekleyin.