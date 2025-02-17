TEKNOFEST BAŞVURU EKRANI (2025) | Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması başvurusu nasıl yapılır?

Yarışmanın Değerlendirme Aşamaları
Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, üç ana değerlendirme aşamasına sahip:
Ön Tasarım Raporu (ÖTR): Katılımcılar, yarışmanın başlangıcında taslak raporlarını sunacaklar. Bu rapor, projelerinin temel fikri ve çözüm önerilerini içerecek.
Çevrim İçi Yarışma Simülasyonu: Katılımcılar, belirlenen problem alanları doğrultusunda çevrim içi platformda simülasyonlar gerçekleştirecekler. Bu aşama, projelerin pratikte ne kadar uygulanabilir olduğunu test etmek için önemli bir fırsat sunacak.
Final Sunumları: Son aşamada ise her takım, geliştirdikleri projeyi jüriye sunarak değerlendirme sürecine katılacak. Bu aşamada takımların, projelerinin potansiyel etkilerini ve çözüm önerilerinin havacılık sektörüne katkılarını anlatmaları bekleniyor.