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TEKNOFEST BAŞVURU EKRANI (2025) | Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması başvurusu nasıl yapılır?

Yapay zeka teknolojilerinin havacılık sektörüyle buluştuğu Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması için başvurular hızla devam ediyor. TEKNOFEST çatısı altında, TÜBİTAK, ASELSAN ve CEZERİ'nin yürütücülüğünde düzenlenen bu prestijli yarışma, genç yeteneklerin yapay zeka alanında yaratıcı çözümler geliştirmelerini sağlamak amacıyla büyük bir fırsat sunuyor.

Giriş Tarihi: 17.02.2025 14:09 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:09
TEKNOFEST BAŞVURU EKRANI 2025 | Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'nin havacılık ve teknoloji alanlarındaki bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK, ASELSAN ve CEZERİ'nin yürütücülüğünde düzenlenen Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması başvuruları devam ediyor. Genç yeteneklere, havacılık sektöründe karşılaşılan problemlere yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı sunan bu prestijli yarışma, aynı zamanda ülkenin teknolojik geleceğine katkı sağlayacak bir adım olarak öne çıkıyor.

TEKNOFEST BAŞVURU EKRANI 2025 | Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması başvurusu nasıl yapılır?

Yarışmanın Amacı ve Katılım Koşulları

Yarışma, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimi alanında önemli bir rol üstlenerek, genç mühendisler ve teknoloji meraklıları için eşsiz bir fırsat yaratmayı hedefliyor. Lise ve üniversite öğrencileri (Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dahil) ile mezunlar, takım halinde yarışmaya katılabiliyor.

Katılımcılar, en az 2, en fazla 5 kişilik takımlar oluşturarak, üç aşamadan oluşan değerlendirme sürecine tabi tutulacak. Bu süreçte, Ön Tasarım Raporu (ÖTR) aşaması tamamlanacak, ardından Çevrim İçi Yarışma Simülasyonu yapılacak ve son olarak Final Sunumları gerçekleştirilecektir. Başvuru için son tarih ise 20 Şubat.

TEKNOFEST BAŞVURU EKRANI 2025 | Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması başvurusu nasıl yapılır?

Büyük Ödüller ve Kariyer Fırsatları

Yarışmanın ödülleri, katılımcılar için oldukça cazip. Birinci olan takım 200 bin TL, ikinci 175 bin TL, üçüncü ise 150 bin TL ödül kazanacak. Ancak bu ödüller, yarışmanın sunduğu fırsatların yalnızca bir kısmını oluşturuyor. Katılımcılar, Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenecek teknik gezilerle sektörü yakından tanıma imkânı bulacak. Ayrıca, TEKNOFEST süresince farklı alanlardaki uzmanlarla tanışarak geniş bir ağ kurma fırsatına sahip olacaklar.

TEKNOFEST BAŞVURU EKRANI 2025 | Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması başvurusu nasıl yapılır?

Eğitim ve Staj Fırsatları

Başarılı takımlar, projeleri için gerekli malzeme desteği alacak ve finale kalan ekipler, ulaşım ve konaklama desteğiyle desteklenecek. Ayrıca, finalistler özel eğitim kamplarında proje geliştirme eğitimleri alacak ve Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj yapma fırsatına sahip olacaklar. Milli Takımlar Destek Programı kapsamında ise, uluslararası yarışmalara katılım ve destek imkânı da sunulacak.

TEKNOFEST BAŞVURU EKRANI 2025 | Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması başvurusu nasıl yapılır?

Yarışmanın Değerlendirme Aşamaları

Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, üç ana değerlendirme aşamasına sahip:

Ön Tasarım Raporu (ÖTR): Katılımcılar, yarışmanın başlangıcında taslak raporlarını sunacaklar. Bu rapor, projelerinin temel fikri ve çözüm önerilerini içerecek.

Çevrim İçi Yarışma Simülasyonu: Katılımcılar, belirlenen problem alanları doğrultusunda çevrim içi platformda simülasyonlar gerçekleştirecekler. Bu aşama, projelerin pratikte ne kadar uygulanabilir olduğunu test etmek için önemli bir fırsat sunacak.

Final Sunumları: Son aşamada ise her takım, geliştirdikleri projeyi jüriye sunarak değerlendirme sürecine katılacak. Bu aşamada takımların, projelerinin potansiyel etkilerini ve çözüm önerilerinin havacılık sektörüne katkılarını anlatmaları bekleniyor.