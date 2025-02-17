TEKNOFEST BAŞVURU EKRANI (2025) | Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması başvurusu nasıl yapılır?

Yarışmanın Amacı ve Katılım Koşulları

Yarışma, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimi alanında önemli bir rol üstlenerek, genç mühendisler ve teknoloji meraklıları için eşsiz bir fırsat yaratmayı hedefliyor. Lise ve üniversite öğrencileri (Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dahil) ile mezunlar, takım halinde yarışmaya katılabiliyor.

Katılımcılar, en az 2, en fazla 5 kişilik takımlar oluşturarak, üç aşamadan oluşan değerlendirme sürecine tabi tutulacak. Bu süreçte, Ön Tasarım Raporu (ÖTR) aşaması tamamlanacak, ardından Çevrim İçi Yarışma Simülasyonu yapılacak ve son olarak Final Sunumları gerçekleştirilecektir. Başvuru için son tarih ise 20 Şubat.