Konut kredilerinde maliyetler hızla artarken, kamu ve özel bankaların sunduğu yeni faiz oranları ve ödeme planları merakla takip ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kritik bir gelişme yaşandı. TEB, Ziraat Bankası, Halkbank ve ING, 2.5 milyon TL'lik konut kredisi için güncel faiz oranlarını ve aylık ödeme tutarlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre bankalar arasında ciddi farklar göze çarparken en düşük faiz oranı TEB tarafından sunuluyor. Bu gelişme ev almak isteyen binlerce kişi için kredi tercihini doğrudan etkileyebilir.