Konut kredilerinde maliyetler hızla artarken, kamu ve özel bankaların sunduğu yeni faiz oranları ve ödeme planları merakla takip ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kritik bir gelişme yaşandı. TEB, Ziraat Bankası, Halkbank ve ING, 2.5 milyon TL'lik konut kredisi için güncel faiz oranlarını ve aylık ödeme tutarlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre bankalar arasında ciddi farklar göze çarparken en düşük faiz oranı TEB tarafından sunuluyor. Bu gelişme ev almak isteyen binlerce kişi için kredi tercihini doğrudan etkileyebilir. ❓ 2.5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ ÇEKSEM AYLIK TAKSİTİM NE OLUR? Konut kredisi çekerken en çok merak edilen sorulardan biri, 'Aylık taksit ne kadar olur?' ve 'Toplam geri ödeme tutarı nedir?' oluyor. İşte bankalara göre güncel veriler: Banka Faiz Oranı (%) Aylık Taksit (TL) Toplam Ödeme (TL) Kredi Türü TEB %2,99 76.994 TL 9.263.417 TL Konut Kredisi Ziraat Bankası %3,19 81.635 TL 9.820.287 TL Konut Kredisi Halkbank %3,23 82.570 TL 9.932.480 TL Hesaplı Evim Konut Kredisi ING %3,64 92.264 TL 11.095.799 TL Konut Kredisi 🏦 HANGİ BANKA DAHA UYGUN? TEB, %2,99 faiz oranıyla en düşük aylık taksit sunan banka olurken, ING ise en yüksek toplam ödeme tutarına sahip. Ziraat ve Halkbank gibi kamu bankaları ise uygun vadeler ve daha güvenli süreçler nedeniyle hâlâ yoğun şekilde tercih ediliyor. 📌 KREDİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Faiz Oranı: Faiz ne kadar düşükse, aylık ödeme ve toplam maliyet o kadar azalır. Toplam Geri Ödeme: Sadece aylık taksite değil, tüm kredi boyunca ödeyeceğiniz toplam tutara bakılmalı. Masraflar: Ekspertiz, dosya ve sigorta ücretleri gibi ek masraflar dahil edilmelidir. Güvence: Kamu bankaları, daha güvenilir süreçler sunarak tüketici için ekstra güven sağlar. 2.5 milyon TL konut kredisi için en uygun banka hangisi? Kamu bankaları mı özel bankalar mı daha avantajlı?