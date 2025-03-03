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TCDD 57 işçi alımı başvuruları başladı mı? Devlet Demiryolları personel alımı şartları neler? Kadrolar...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 57 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlan kapsamında 48 tren teşkil işçisi ve 9 vinç operatörü kadrosu için alım yapılacak. Peki TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte konuya dair merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 14:03
TCDD 57 işçi alımı başvuruları başladı mı? Devlet Demiryolları personel alımı şartları neler? Kadrolar...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, farklı kadrolarda toplam 57 işçi alımı yapacağını duyurdu. Buna göre, 48 Tren Teşkil İşçisi ve Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapmak üzere 9 Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) alımı gerçekleştirilecek.

TCDD 57 işçi alımı başvuruları başladı mı? Devlet Demiryolları personel alımı şartları neler? Kadrolar...

Başvurular 3-7 Mart 2025 Tarihleri Arasında
İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular, 3 Mart 2025 ile 7 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

TCDD 57 işçi alımı başvuruları başladı mı? Devlet Demiryolları personel alımı şartları neler? Kadrolar...

Başvuru Şartları Nelerdir?
TCDD, alınacak işçiler için bazı özel şartlar belirledi. Tren Teşkil İşçisi pozisyonuna başvuracak adayların:

En az ilgili meslek yüksekokulu programlarından mezun olması,
31 yaşından gün almamış olması,
Erkek olması,
Tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık sorununun bulunmaması,
Vardiyalı ve gece gündüz çalışma düzenine uyum sağlayabilmesi,
En az 5 yıl boyunca görev yapmayı taahhüt etmesi gerekiyor.

TCDD 57 işçi alımı başvuruları başladı mı? Devlet Demiryolları personel alımı şartları neler? Kadrolar...

İşe alınan işçiler 4 aylık deneme sürecine tabi tutulacak. Bu süreçte başarısız olan adayların iş sözleşmesi feshedilecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TCDD 57 işçi alımı başvuruları başladı mı? Devlet Demiryolları personel alımı şartları neler? Kadrolar...

KPSS Şartı ve Sınav Süreci

Başvurular KPSS puanına göre değerlendirilecek ve adaylar sözlü sınava alınacak. Sınavda, adayların iletişim becerileri, özgüveni ve mesleki bilgisi değerlendirilecek. Başarı puanı, %60 sözlü sınav ve %40 KPSS puanı esas alınarak hesaplanacak.