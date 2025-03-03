TCDD 57 işçi alımı başvuruları başladı mı? Devlet Demiryolları personel alımı şartları neler? Kadrolar...

Başvuru Şartları Nelerdir?

TCDD, alınacak işçiler için bazı özel şartlar belirledi. Tren Teşkil İşçisi pozisyonuna başvuracak adayların:

En az ilgili meslek yüksekokulu programlarından mezun olması,

31 yaşından gün almamış olması,

Erkek olması,

Tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık sorununun bulunmaması,

Vardiyalı ve gece gündüz çalışma düzenine uyum sağlayabilmesi,

En az 5 yıl boyunca görev yapmayı taahhüt etmesi gerekiyor.