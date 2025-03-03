TCDD 57 işçi alımı başvuruları başladı mı? Devlet Demiryolları personel alımı şartları neler? Kadrolar...
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 57 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlan kapsamında 48 tren teşkil işçisi ve 9 vinç operatörü kadrosu için alım yapılacak. Peki TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte konuya dair merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 14:03