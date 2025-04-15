TCDD 103 personel alımı başvuru şartları 2025: TCDD engelli ve eski hükümlü işçi alımı mülakat sınavı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) engelli ve eski hükümlü kadroları için 103 işçi alımı gerçekleştirecek. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak ve ardından belirlenen nihai listeye girenler için önemli adımlar atılacak. Başvuru süreçleri, gerekli belgeler ve sınav tarihlerine dair tüm detaylar haberimizde.