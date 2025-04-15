TCDD 103 personel alımı başvuru şartları 2025: TCDD engelli ve eski hükümlü işçi alımı mülakat sınavı ne zaman?

Engelli Adaylar İçin Gerekli Belgeler
TCDD'nin 57 engelli işçi alımı için başvuran adayların, nihai listeye dahil olabilmesi için belirli belgeleri tamamlaması gerekiyor. Aşağıda, engelli adaylardan istenen belgeler sıralanmıştır:
Öğrenim Belgesi (Diploma fotokopisi)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adli Sicil Kaydı (E-devlet şifresiyle alınabilir, adli sicil kaydı bulunanlardan mahkeme kararı istenecektir)
Askerlik Durum Belgesi (Terhis, tecil veya muafiyet belgesi)
İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
Başvuru Formu
Engelli Durum Belgesi (En az %40 engelli raporu)
EKPSS Sonuç Belgesi
Adaylardan, ayrıca meslek yüksekokulu ya da önlisans bölümü mezunu olmaları isteniyor.