Kadraj Galeri Kadraj İkon TCDD 103 personel alımı başvuru şartları 2025: TCDD engelli ve eski hükümlü işçi alımı mülakat sınavı ne zaman?

TCDD 103 personel alımı başvuru şartları 2025: TCDD engelli ve eski hükümlü işçi alımı mülakat sınavı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 103 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımda 57 engelli işçi ve 46 eski hükümlü işçi için kontenjan ayrıldı. Başvurular KPSS ve EKPSS puanlarına göre değerlendirilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında sözlü sınav aşamasına geçebilecek.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:35
TCDD 103 personel alımı başvuru şartları 2025: TCDD engelli ve eski hükümlü işçi alımı mülakat sınavı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) engelli ve eski hükümlü kadroları için 103 işçi alımı gerçekleştirecek. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak ve ardından belirlenen nihai listeye girenler için önemli adımlar atılacak. Başvuru süreçleri, gerekli belgeler ve sınav tarihlerine dair tüm detaylar haberimizde.

TCDD 103 personel alımı başvuru şartları 2025: TCDD engelli ve eski hükümlü işçi alımı mülakat sınavı ne zaman?

Başvuru Tarihleri ve Süreç

TCDD'nin engelli ve eski hükümlü işçi alımı başvuruları, 15 - 21 Nisan tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınmaya başlanacak. Engelli adaylar için EKPSS, eski hükümlüler için ise KPSS puanı esas alınacak. Adaylar başvurularının ardından nihai listeye girebilmek için belirli belgeleri toplamak zorunda kalacak.

TCDD 103 personel alımı başvuru şartları 2025: TCDD engelli ve eski hükümlü işçi alımı mülakat sınavı ne zaman?

Başvuruların ardından, nihai listede yer alan adaylar Devlet Demiryolları'nın resmi internet sitesinde yer alan "İş Talep Formu" ve "Başvuru Formu"nu dolduracak. Bu belgeler, şahsen ya da posta yoluyla teslim edilecek. Nihai listeye giren adaylar ayrıca sözlü sınav için Ankara'ya çağrılacak.

TCDD 103 personel alımı başvuru şartları 2025: TCDD engelli ve eski hükümlü işçi alımı mülakat sınavı ne zaman?

Engelli Adaylar İçin Gerekli Belgeler

TCDD'nin 57 engelli işçi alımı için başvuran adayların, nihai listeye dahil olabilmesi için belirli belgeleri tamamlaması gerekiyor. Aşağıda, engelli adaylardan istenen belgeler sıralanmıştır:

Öğrenim Belgesi (Diploma fotokopisi)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı (E-devlet şifresiyle alınabilir, adli sicil kaydı bulunanlardan mahkeme kararı istenecektir)

Askerlik Durum Belgesi (Terhis, tecil veya muafiyet belgesi)

İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

Başvuru Formu

Engelli Durum Belgesi (En az %40 engelli raporu)

EKPSS Sonuç Belgesi

Adaylardan, ayrıca meslek yüksekokulu ya da önlisans bölümü mezunu olmaları isteniyor.

TCDD 103 personel alımı başvuru şartları 2025: TCDD engelli ve eski hükümlü işçi alımı mülakat sınavı ne zaman?

Eski Hükümlü Adaylar İçin Gerekli Belgeler

Eski hükümlü işçi alımında ise adaylardan istenen belgeler şu şekilde:

Öğrenim Belgesi (Diploma fotokopisi)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı'ndan ya da e-devlet üzerinden alınabilir)

Askerlik Durum Belgesi (Terhis, tecil ya da muafiyet durumu belirtilecek)

KPSS Sonuç Belgesi (2024 KPSS sonuç belgesi)

İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

Başvuru Formu

Eski Hükümlü Belgesi ve Mahkeme Kararı

Eski hükümlü adaylar için 2024 KPSS sonuç belgesi de zorunlu olacak ve bu belgelerle birlikte başvurular kabul edilecek.