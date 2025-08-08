Tası tarağı toplayıp Ege’de doğayla iç içe bir hayata adım attı! İşte Gizem Karaca’nın lüks evi...

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İstanbul'u geride bırakıp İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, 26 Haziran'da 'Leyla Yaz' ismini verdiği bebeğini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Şimdilerde bütün vaktini kızına ayıran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Karaca'nın evinden yaptığı paylaşımlar da büyük ilgi gördü. Kızının odasını kendi elleriyle hazırlayan Karaca, son olarak evinin salonundan bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun lüks villasının diğer kısımları da merak konusu oldu. İşte doğayla iç içe bir hayat sürdüren Gizem Karaca'nın evinden kareler...