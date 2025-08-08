Kadraj Galeri Kadraj İkon Tası tarağı toplayıp Ege’de doğayla iç içe bir hayata adım attı! İşte Gizem Karaca’nın lüks evi...

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İstanbul'u geride bırakıp İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, 26 Haziran'da 'Leyla Yaz' ismini verdiği bebeğini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Şimdilerde bütün vaktini kızına ayıran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Karaca'nın evinden yaptığı paylaşımlar da büyük ilgi gördü. Kızının odasını kendi elleriyle hazırlayan Karaca, son olarak evinin salonundan bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun lüks villasının diğer kısımları da merak konusu oldu. İşte doğayla iç içe bir hayat sürdüren Gizem Karaca'nın evinden kareler...

Giriş Tarihi: 08.08.2025 13:56
Güzel Köylü, Kara Sevda, Safir ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, 26 Haziran'da 'Leyla Yaz' ismini verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Şimdilerde bütün vaktini kızına ayıran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

Son paylaşımlarınla sıklıkla bebeğine yer veren Karaca'nın evinden yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Son olarak evinin salonundan ve banyosundan paylaşım yapan oyuncunun lüks villasının diğer kısımları da merak konusu oldu.

Evlendikten sonra İstanbul'u geride bırakıp İzmir'e yerleşen Karaca'nın özellikle evinin bahçesi büyük beğeni topladı. Oyuncunun kendi elleriyle hazırladığı bebek odası da dikkat çekti.

İşte Gizem Karaca'nın evinden kareler...