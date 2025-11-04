Kadraj Galeri Kadraj İkon Taşacak Bu Deniz Fadime Koçari kim? Zeynep Atılgan kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

Karadeniz'in hırçın tabiatında iki düşman ailenin hikayesini anlatan Taşacak Bu Deniz dizisi TRT ekranlarında her Cuma izleyiciyle buluşuyor. Dizinin hikayesi kadar oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Son bölümde Furtuna ailesi tarafından kaçırılan ve saçları kesilen Fadime Koçari'nin oyunculuğu tam not aldı ve karakterin gerçek hayatta kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zeynep Atılgan'ın daha önce oynadığı diziler neler?

Giriş Tarihi: 04.11.2025 12:29
Karadeniz'in hırçın atmosferinde geçen ve iki düşman ailenin hikayesini anlatan Taşacak Bu Deniz, her Cuma TRT ekranlarında seyirci ile buluşuyor.

Dizinin son bölümünde yaşananların ardından Fadime Koçari karakteri merak konusu oldu.

İzleyiciler, oyuncunun gerçek hayatta kim olduğunu ve hangi dizilerde oynadığını araştırmaya başladı.

Furtuna ailesi tarafından kaçırılan ve saçları kesilen Fadime'nin gözyaşları herkesi derinden etkilerken karaktere hayat veren Zeynep Atılgan'ın oyunculuğu izleyiciden tam not aldı.

Zeynep Atılgan kimdir?

2002 yılında İstanbul'da doğan Zeynep Atılgan, Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümü öğrencisidir.