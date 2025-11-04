Taşacak Bu Deniz Fadime Koçari kim? Zeynep Atılgan kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?
Karadeniz'in hırçın tabiatında iki düşman ailenin hikayesini anlatan Taşacak Bu Deniz dizisi TRT ekranlarında her Cuma izleyiciyle buluşuyor. Dizinin hikayesi kadar oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Son bölümde Furtuna ailesi tarafından kaçırılan ve saçları kesilen Fadime Koçari'nin oyunculuğu tam not aldı ve karakterin gerçek hayatta kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zeynep Atılgan'ın daha önce oynadığı diziler neler?
Giriş Tarihi: 04.11.2025 12:29